Per la Sicilia parteciperanno quindici ragazzi tra cui i milazzesi Dario Fiorello e Asia Sgró , per il secondo anno consecutivo, e Alessandro Gitto insieme a Riccardo Di Bella e Mariano Calderone della Sikelia e Antonino Mento della Pama Archery.

Grandi soddisfazioni per il tiro con l’arco milazzese. Anche quest’anno, dopo tanti successi durante la stagione indoor, ben cinque arcieri della Asd Sikelia si sono qualificati al trofeo Pinocchio, il piú importante torneo giovanile nazionale che vede, ogni anno, la partecipazione delle delegazioni regionali.

Tiro Arco, cinque arcieri della Asd Sikelia al trofeo Pinocchio. Uno dei più importanti in Italia

