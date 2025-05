L’obiettivo dell’amministrazione è implementare nel tempo i servizi offerti dall’azienda sanitaria provinciale. Nella convenzione stipulata, che avrà una durata triennale, infatti si prevede, ma in una eventuale fase successiva, anche la possibilità di assicurare ai cittadini residenti i seguenti ulteriori servizi: iscrizione, variazione e cancellazione dell’assistito; emissione del libretto sanitario; attivazione della tessera sanitaria; esenzione ticket per reddito.

« Lo sportello – spiega l’assessore Natascia Fazzeri – svolge attività nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e si conferma servizio importante per mitigare i disagi ai quali vanno incontro da mesi i cittadini provocati dalle numerose richieste di cambio medico, provenienti da tutto il comprensorio agli uffici dell’Asp di via Impallomeni a seguito anche del pensionamento di numerosi sanitari».

Si sta rivelando utile lo sportello aperto la scorsa settimana al Comune per supportare i cittadini milazzesi nelle pratiche con l’Asp per il cambio del medico di famiglia.

Milazzo, operativo al Comune lo sportello per il cambio del medico di famiglia. Ecco gli orari

Milazzo, operativo al Comune lo sportello per il cambio del medico di famiglia. Ecco gli orari

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.