Isolamento ed esclusione sociale dei più fragili, al via il progetto “Vicini per”. E’ rivolto ai minori

Isolamento ed esclusione sociale dei più fragili, al via il progetto “Vicini per”. E’ rivolto ai minori

Presentato il progetto “Vicini PER”, avviato dalla cooperativa “Badia Grande” di Trapani, in collaborazione con i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. Un’iniziativa finalizzata a sostenere il potenziamento o l’avvio di iniziative territoriali a favore di nuclei o persone in condizione di povertà.

«Questo progetto – ha detto la rappresentante della cooperativa – nasce con l’obiettivo di promuovere la crescita, lo sviluppo e il benessere dei minori tra i 10 e i 18 anni in situazione di disagio personale, sociale, culturale ed economico, residenti in contesti ad elevata fragilità sociale nei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Messina e Pace del Mela. L’iniziativa si propone di contrastare in modo concreto e innovativo le forme di povertà educativa, culturale e relazionale, attraverso un approccio multidimensionale che valorizza la collaborazione tra enti, scuole, associazioni e istituzioni».

Il progetto si articola su tre direttrici fondamentali, ognuna delle quali prevede azioni operative specifiche e coordinate con i partner coinvolti: “Vicini x …imparare” – Azioni a sostegno dei minori: percorsi educativi, laboratori didattici e attività di accompagnamento scolastico per prevenire l’abbandono e la dispersione. “Vicini x …crescere” – Azioni a sostegno delle famiglie: iniziative di supporto genitoriale, mediazione familiare e servizi di orientamento sociale. “Vicini x …fare rete” – Azioni a sostegno del territorio: creazione e rafforzamento di reti comunitarie per promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione attiva.

A Milazzo una delle azioni richieste dall’assessora ai servizi sociali Natascia Fazzeri presente alla conferenza stampa di presentazione assieme al collega di Barcellona, Roberto Molino, è quella di assicurare nel periodo estivo delle attività per disabili all’interno dell’Area marina protetta di Capo Milazzo, grazie alla disponibilità del presidente Giovanni Mangano.

Fazzeri e Molino hanno poi sottolineato l’importanza del partenariato finalizzato a fare rete in un settore che necessita di risposte continue e spesso immediate.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin