Lo psicologo e psicoterapeuta milazzese Marco Italiano, dopo la nomina dello scorso anno che riguardava la Sicilia, da quest’anno sarà delegato della Federazione Italiana Psicologi dello Sport non solo nella Regione siciliana ma anche della Regione Calabria, insieme al collega Salvatore Armando Cammarata.

La presidente nazionale Marina Gerin Birsa si dice felice di queste nomine che riguardano tutte le regione italiane, auspicando sempre più una maggiore crescita del movimento, visto anche il numero crescente delle adesioni e delle richieste.

Comitati nati per cercare di rispondere alle richieste territoriali che giungono sempre più numerose ed insistenti, per un settore come quello della psicologia dello sport che ormai è diventato un importante punto di riferimento sia per le società sportive che per i singoli atleti.

Il consiglio nazionale riversa la sua fiducia sui delegati scelti, tutti con un curriculum valido ed affermato e su di loro graverà l’onere di portare avanti in tutti i territori le istanze del mondo dello sport alla Fipsis.

Per Marco Italiano una conferma sul territorio siciliano e con la nuova responsabilità di muoversi sulla confinante Calabria, regione che lo stesso conosce piuttosto bene dati i suoi trascorsi professionali con la Reggina Calcio dei tempi della serie A e B e vista anche la sua partecipazione ad alcune progettualità avviate dal CONI calabrese.

«Lo sport – precisa – diventa sempre più una risorsa di questa società, costituendo una valida opportunità di crescità personale oltre ad una forma di prevenzione di quel disagio sociale e giovanile oramai diventato purtroppo protagonista nelle cronache quotidiane. Riconoscere il valore dello sport non solo come strumento di confronto nelle perfomances, ma come valore aggiunto alla preparazione mentale delle dinamiche quotidiane sarà uno degli obiettivi principali di questo mio secondo mandato che spero di onorare, ricambiando la fiducia attribuitami dal consiglio nazionale».

