Basket/Serie B, termina in semifinale playoff la stagione della Svincolati Milazzo

Siaz Piazza Armerina 90 – Svincolati Milazzo 64. Parziali: 29-16, 46-31, 67-50. Si è conclusa a Piazza Armerina l’esaltante stagione della Svincolati Milazzo. I ragazzi di coach Priulla giunti alla semifinale playoff del campionato di Serie B Interregionale, dopo aver perso gara-1 a Milazzo cedono il passo anche sul parquet della Siaz.

Un match che già dalla prima frazione ha visto i padroni di casa sul + 13. Nel secondo periodo i milazzesi tornavano in campo con ritrovata intensità e sospinti dai numerosi tifosi giunti dalla città del Capo accorciavano sul – 6. Piazza Armerina reagiva con forza e allungava ulteriormente andando al riposo lungo sul +15, 46-31.

Ultmi due quarti con i mamertini che non riuscivano ad esprimere il loro consueto gioco e con i locali che aumentavano ancora il gap aggiudicandosi la vittoria e l’accesso in finale. Per la giovane formazione del presidente Giambò una stagione ugualmente da incorniciare.

Siaz Piazza Armerina: Farina 11, Rotondo 12, Labovic 18, Occhipinti 11, Minore ne, Binelli 9, Ferrari, Laganà 9, Coltro 14, Miljkovic 2, Luzza 4. All. Patrizio.

Svincolati Milazzo: Salvatico 2, Malual 3, Quarta, Giambò 9, Lalic 14, Bolletta 8, Rimsa 19, Giannullo 2, Comin, Scredi 7. All. Priulla.

Arbitri: Mameli e Puglisi.

