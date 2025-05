Artigianato, al via oggi “Arte in carrozza”. Tutti i venerdì pomeriggio nel centro storico di Milazzo

Artigianato, al via oggi “Arte in carrozza”. Tutti i venerdì pomeriggio nel centro storico di Milazzo

Al via oggi il mercatino dell’artigianato “Arte in Carrozza”, la nuova iniziativa per valorizzare gli artigiani locali promossa dalla Pro Loco Milae in collaborazione con l’assessorato allo sviluppo economico.

Si svolgerà tutti i venerdì del mese, dalle 16 alle 20 fino a giugno. A luglio ed agosto dalle 20 alle 24 nelle vie Polidoro Carrozza e Umberto I (piazza tartarughe).

«Un mercatino che si aggiunge agli altri appuntamenti che abbiamo promosso in Marina Garibaldi – precisa l’assessore allo sviluppo economico Angelo Maimone – Sono certo che, questa ulteriore iniziativa che caratterizzerà il periodo estivo, sarà motivo di richiamo per cittadini e turisti. Un modo per ravvivare il centro storico ma anche un’occasione per promuovere l’attività dei tanti artigiani cittadini».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin