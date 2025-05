Al via a Milazzo l’iniziativa “Saperi di Mare. Tradizioni da riscoprire”. Il primo di una serie di appuntamenti che si svolgeranno a Milazzo, è in programma venerdì 6 giugno, alle 19, nella piazzetta di Sant’Andrea nel quartiere marinaro di Vaccarella a Milazzo.

Un evento che rappresenta un’occasione speciale per incontrare i pescatori della Città del Capo, custodi di una tradizione che profuma di mare e di storia.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Milazzo in partenariato con l’Area Marina Protetta Capo Milazzo, Marevivo, Stazione Zoologica Stazione Zoologica Anton Dohrn, CoGePa e in collaborazione con l’Associazione Marinara “Nino Salmeri” che per l’occasione allestirà una barca con reti e attrezzi della pesca come fatto in occasione della festa di San Francesco, patrono della gente di mare.

Sul posto, a raccontare i segreti del mondo marinaro, ci saranno i pescatori milazzesi. Veri protagonisti di questo evento. Sarà possibile scoprire il pescato locale e conoscere le ricette tipiche che le mogli degli uomini di mare sveleranno al pubblico presente.

Un momento autentico di condivisione tra chi il mare lo vive ogni giorno e chi desidera portarlo in tavola con consapevolezza e gusto.

Il progetto è finanziato dalla dall’Unione Europea, dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste e dall’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Il progetto prosegue con altri due appuntamenti. Uno in programma il 20 giugno sempre nel borgo di Vaccarella. Sarà una serata dedicata alle degustazioni con i ristoratori del posto. Si continuerà poi in autunno con il coinvolgimento delle scuole.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin