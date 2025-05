L’Area Marina Protetta Capo Milazzo conquista il primo posto del premio “Parco Inclusivo 2025” , in collaborazione con Fiaba e Federparchi, l’area protetta mamertina “si è maggiormente distinta attraverso iniziative concrete a favore dell’accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità“.

Nell’ambito della XVI edizione del concorso fotografico “Obiettivo Terra“ dedicato alle aree protette promosso da Fondazione UniVerde, alla presenza del ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin, del presidente di Federparchi Luca Santini, del presidente di UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio già Ministro dell’Ambiente e delle Politiche Agricole e Forestali e del vicesindaco della Città di Roma il premio è stato ritirato da Ivana Bonaccorsi, componente del consiglio di amministrazione nella Sala Consiliare di Palazzo Valentini.

Le attività della AMP Capo Milazzo che hanno contribuito alla vittoria del premio sono: la Stanza del Mare “Lab di Lory“, che consente anche a chi non può immergersi di vedere i fondali di Capo Milazzo, le attività di laboratorio, di sensibilizzazione ed educazione ambientale all’interno delle casermette, un parco inclusivo privo di barriere architettoniche, l’acquisto di un mezzo elettrico utilizzato per agevolare i visitatori con mobilità ridotta e le numerose attività di formazione al tema della sostenibilità e inclusività, svolte in collaborazione con le scuole del territorio.

«Ho apprezzato- dichiara Ivana Bonaccorsi – molto la manifestazione organizzata da Univerde, che non è stata solo una cerimonia di premiazione ma un vero e proprio convegno centrato sulle bellezze naturalistiche del nostro paese, dalle Alpi alla Sicilia. Ricevere un riconoscimento per il lavoro fatto in questi pochi anni mirato a rendere accessibili a tutti i luoghi della nostra AMP, dimostra che stiamo adottando le giuste scelte, verso un turismo sia sostenibile che inclusivo».

