Il benessere che arriva dall’igiene. Basta poco per descrivere la MClean Service, giovane e dinamica azienda milazzese di pulizie e sanificazioni, impegnata a promuovere salute e benessere attraverso ambienti igienizzati e confortevoli.

Nata due anni fa grazie all’intraprendenza del suo fondatore Manuel Lucamante vanta già oltre tremila clienti in tutta la provincia di Messina e ha l’ambizione di cresce ancora. Di crescere aumentando sempre più la qualità dei servizi.

«Crediamo fermamente – dice Manuel Lucamante – nell’importanza di una pulizia efficace, realizzata anche con prodotti eco-compatibili per un futuro più sostenibile e una migliore qualità della vita. La sanificazione a vapore che noi facciamo è un metodo potente ed ecologico per igienizzare in profondità i tessuti della tua casa o della tua attività. Materassi, divani, poltrone, tappeti e tende trattati con il vapore non solo appaiono più puliti, ma vengono liberati da allergeni, batteri e acari, contribuendo significativamente al benessere respiratorio e alla salubrità degli ambienti».

MClean Service offre una vasta gamma di servizi di pulizia e sanificazione per soddisfare ogni tua esigenza. Oltre alla sanificazione a vapore dei tessuti, ci occupiamo di pulizie accurate per strutture ricettive, abitazioni private, uffici e aziende.

Esperta, anche, nel lavaggio auto e nel car detailing per la cura degli interni ed esterni del tuo veicolo. Ma anche sanificazione di barche, lavaggio vetrate, pulizia e trattamento pavimenti e post lavori edili.

«Dove entriamo noi – ama ripetere Lucamante – esce lo sporco. Non va mai dimenticato che la pulizia non ha solo benefici estetici ma soprattutto salutari. Un materasso non sempre è visibilmente sporco ma la non corretta pulizia può procurare diversi fastidi alla salute. Soprattutto questo mi piace mettere in evidenza quando parlo della mia azienda. La molteplicità dei servizi che offriamo è sotto gli occhi di tutti il messaggio che invece voglio far passare è questo. I benefici che si hanno quando si scelgono i nostri servizi».

Abitazioni dove vivono soprattutto bambini e animali domestici devono avere un livello di igiene massimo che è quello che noi offriamo. Come la sanificazione a vapore.

«Con me – conclude – lavorano diverse squadre di esperti del settore. Questo periodo, per esempio, siamo particolarmente impegnati nella pulizia e sanificazione delle case estive che per tutto l’anno sono rimaste chiuse e adesso stanno per ritornare abitate con l’arrivo della bella stagione».

Sede Via Tre Monti, 54 – 98057 MILAZZO (ME)

Recapiti Cel: +39 351 5361405 manuelucamante@gmail.com

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER MCLEAN SERVICE





