Il procuratore della Repubblica di Barcellona, Giuseppe Verzera, apre un’inchiesta per stabilire in che modo venerdì scorso il paziente ricoverato nell’Unità Operativa Complessa di Terapia Intensiva, sia fuggito dall’ospedale Fogliani di Milazzo.

Il giovane, che si trovava ricoverato a causa di un’overdose da farmaci, all’improvviso dopo aver tagliato i fili che lo tenevano legato ai macchinari, è scappato senza che nessuno riuscisse a fermarlo.

La dinamica esatta resta da chiarire, ma fin da subito i fari si sono accesi sul livello di vigilanza e le procedure di sicurezza adottate.

L’Asp, invece, avvierà un’indagine interna. L’ipotesi è che al Fogliani non esistono controlli adeguati sia per l’accesso che per l’uscita.

E pare sia così da sempre. Lo stesso episodio di venerdì, anche se con modalità diverse, è successo diversi anni fa quando un signore ricoverato per mettere un pacemaker si è staccato da solo dalle macchine ed è uscito dal reparto e dal nosocomio. A raccontarlo a Oggi Milazzo la figlia che, dopo aver letto l’articolo del venticinquenne originario della zona nebroidea, ha scritto alla nostra redazione.

«Un fatto inspiegabile – racconta – si è alzato ed è uscito. I Carabinieri sono stati chiamati dal personale dell’ospedale che non trovava mio padre nel reparto e sono scattate le ricerche. Mio padre è stato ritrovato poco dopo, in stato confusionale e riportato in ospedale in ambulanza. A distanza di anni ci chiediamo ancora come sia stato possibile. E’ andata bene ma poteva pure finire tragicamente. Spero stiano più attenti».

