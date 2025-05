La Sicilia e la città di Milazzo protagonisti del convegno “Amianto e Ambiente Killer della vita e della Natura”.

Il Comitato Permanente Esposti amianto e Ambiente e il Coordinamento Nazionale Amianto che annovera le Associazioni dal Friuli Venezia Giulia alla Sardegna, ha organizzato due giorni di lavori per mettere in risalto quanto avvenuto e quanto non fatto in 33 anni dalla Legge 257/92 che ha decretato l’Amianto fuorilegge e dalla Legge 10/2014 della Regione Sicilia, poco applicata fino ad oggi.

Nei due giorni si sono effettuate quarantacinque relazioni da parte di emeriti professionisti, da medici, professori, ricercatori su patologie asbesto correlate, in particolare il Mesotelioma e ambientalisti in merito all’inquinamento ambientale.

Tutti gli interventi, di alta professionalità tendenti a rilevare che bisogna intervenire immediatamente, anche perché l’Istituto Superiore di Sanità negli anni 2010 – 2016 ha evidenziato per ogni anno 4.000 morti in Italia per patologie asbesto correlate, per lo meno quelli che si è riusciti a conoscere, ma, sicuramente saranno stati molti di più.



«I relatori – spiega Salvatore Nania – oltre ad elencare i mancati interventi regionali e principalmente nazionali di chi doveva e non è intervenuto, ha fatto una analisi di ciò che bisogna effettuare nel presente e nel futuro per la salvaguardia dell’integrità fisica e psicofisica degli ex esposti, dei familiari e dei cittadini con esposizione familiare e ambientale».

Argomento principali, oltre alla carenza di finanziamenti per la ricerca, importanti per salvaguardare la vita, sono stati quelli trattati dall’Inail che in alcuni casi tendono a non riconoscere le malattie professionali e le rendite ai superstiti, così come per gli infortuni sul lavoro.

L’Inail che è nata nel 1933 come Ente pubblico non economico, annovera ogni anno un avanzo di bilancio pari a 2 miliardi e 200 milioni e con il bilancio previsionale nel 2025 porterà l’avanzo a 44,1 miliardi, somme che dovevano essere erogate per infortuni, malattie professionali e rendite ai superstiti.



«L’Inail – continua Nania – deve essere un Ente pubblico che deve effettuare un lavoro di prevenzione nei posti di lavoro, deve imporre tutti gli strumenti di protezione ai datori di lavoro e di ripercussione erogare, quando non è possibile più evitare che avvengano gli infortuni, le malattie professionali, una indennità equa alle patologie in atto nei soggetti che dovevano essere protetti inizialmente.

L’Inail deve erogare gli ingenti avanzi di bilancio per erogarli per le malattie professionali, per le rendite ai superstiti, per gli infortuni sul lavoro e incrementare le somme da disporre per le ricerche sui mesoteliomi, sulle neoplasie polmonari e per le patologie asbesto correlate del corpo umano».

Ai due giorni di convegno hanno preso parte il sindaco di Milazzo, di Casale Monferrato, di Broni, ma anche Alessandro Cattaneo membro della camera dei deputati e da Anna Maria Cisint del Comune di Monfalcone ed Eurodeputata. Presenti molte istituzioni anche della Regione Sicilia.

Tutte le relazioni saranno disponibili su YouTube.

