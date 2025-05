Incidente A20, due feriti gravi. Autostrada chiusa in direzione Palermo

Incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo. L’impatto tra due veicoli è avvenuto tra gli svincoli di Sant’Agata Militello e Santo Stefano di Camastra.

Due le persone ferite in modo grave.

Sul posto sono giunte due ambulanze del 118, necessario anche l’intervento dell’elisoccorso.

Autostrada chiusa in direzione Palermo. Obbligo di uscita a Sant’Agata di Militello.

Sul posto la Polizia Stradale.

AGGIORNAMENTO. Morta una 37enne e un’altra donna è rimasta ferita gravemente, trasportata in ospedale in elisoccorso. Una terza persona trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118. L’impatto a causa di una manovra azzardata.

