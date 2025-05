Esordio discografico per il cantautore milazzese Marco Amoroso. Dal 23 maggio, infatti, è disponibile in digitale “Vantablack”, un brano che racconta il desiderio di emergere da un’oscurità emotiva autoimposta”.

Si tratta del primo estratto dall’Ep “Bar Amoroso”, in uscita nei prossimi mesi, che rappresenta la fusione delle influenze dell’artista: dalla canzone d’autore italiana, al pop-rock e all’ indie-rock britannico, fino al jazz e al folk mediterraneo.

Il brano “Vantablack”, scritto da Marco Amoroso e prodotto artisticamente da Toti Poeta, è un chiaro riferimento al colore più scuro mai esistito e racconta il desiderio di emergere da un’oscurità emotiva autoimposta, per accogliere la luce di un sentimento sincero. Un arrangiamento funk-mediterraneo, che rimanda a quel cantautorato di fine anni Settanta, sostiene il testo poetico ed evocativo e dona al brano un groove trascinante.

Marco Amoroso è un cantautore e musicista siciliano, classe ’93. Diplomatosi al Conservatorio A. Corelli di Messina in chitarra Jazz, approfondisce i suoi studi presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna conseguendo una laurea magistrale in Discipline Della Musica e Del Teatro. É presente nel panorama musicale nazionale da diversi anni, suonando in contesti pubblici e privati, componendo e arrangiando (Countdown per il corto Il Ponte, Sonudtrack Fenomenologia dei Media Pubblicitari ecc.) e come busker accreditato dal comune di Bologna.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin