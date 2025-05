E’ in programma lunedì 26 maggio, alle 17.30, a Palazzo d’Amico la presentazione del libro “Online. Guida ai rischi del Web“ di Luca Volpe. L’evento si svolgerà a palazzo d’Amico.

Dopo i saluti del sindaco Pippo Midili dialogheranno con l’autore Lucia Scolaro, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Tusa-Mistretta, Maria Grazia Caliri, docente, Elisa Ruggeri, psicologa-psicoterapeuta giudice onorario del Tribunale dei Minori di Messina, Maria Rotuletti, presidente associazione “Città Invisibili“ ed Elisa Miceli, avvocato Book Blogger. Modera l’avvocato Giancarlo Orlando, responsabile Nazionale GiovAmi e Dottore di ricerca in diritto Costituzionale.

La stessa presentazione si svolgerà il giorno successivo, martedì 27 maggio, alle 9.30 al Cinema The Screen del Parco Corolla di Milazzo. Saranno presenti gli alunni dell’Istituto Ettore Majorana di Milazzo.

Dopo i saluti di Santi Grillo, direttore del Parco Corolla, di Bruno Lorenzo Castrovinci, dirigente scolastico del “Majorana“ e della docente Immacolata Barillari dialogheranno con l’autore il giovane studente Leonardo Cusumano e l’avvocato Giancarlo Orlando, responsabile Nazionale GiovAmi e Dottore di ricerca in diritto Costituzionale.

L’AUTORE E IL LIBRO. Sono nato nel 1977, in un mondo dove la tecnologia era ancora tutta da scoprire. Da allora, ho vissuto il passaggio dai telefoni pubblici ai social network e all’intelligenza artificiale, e ogni passo di questa evoluzione mi ha insegnato quanto il digitale possa essere sia uno strumento straordinario che una fonte di rischio. Quando ho deciso di scrivere “Online: Guida ai rischi del web“, sapevo di voler parlare di un tema complesso ma fondamentale: come vivere il mondo digitale in sicurezza e con consapevolezza. Ho scelto di farlo senza drammi, ma con un approccio positivo e pratico.

So che il web può essere un luogo difficile, soprattutto per i più giovani. Non possiamo ignorare che comportamenti come il cyberbullismo o la diffusione di dati personali possono ferire profondamente. Prendendo spunto da alcune storie drammatiche realmente accadute, ho voluto offrire strumenti e soluzioni che aiutino a prevenire queste situazioni e a creare una rete più sicura per tutti. Questo libro è un invito a proteggere se stessi e i propri cari, a educare con amore e rispetto chi ci circonda, e a trasformare la tecnologia in una risorsa che arricchisce la nostra vita.

