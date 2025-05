Summercamp di Aiutamamme, al via la seconda edizione. Grest rivolto alle famiglie meno abbienti

Summercamp di Aiutamamme, al via la seconda edizione. Grest rivolto alle famiglie meno abbienti

Al via la seconda edizione del Summercamp di Aiutamamme, un Grest rivolto alle famiglie meno abbienti del territorio.

Tre settimane di sport, mare, piscina e laboratori. Si svolgerà presso la Tonnara di Bleach club dal 23 giugno al 11 luglio dalle 8.30 alle 12.30 ed è rivolto ai bambini dai 7 agli 11 anni.

Un solo requisito richiesto per poter accedere alla graduatoria, avere un Isee inferiore a € 8000.

Il costo del Summercamp è di 50€ per tutte 3 le settimane ed è prevista una scontistica per i fratelli.

La richiesta allegata di documentazione Isee dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 maggio all’indirizzo email associazioneaiutamamme@gmail.com.

