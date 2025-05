Ottenuti il 32,4% dei voti totali. A Milazzo, alle elezioni per il rinnovo della RSU, la Filctem Cgil conquista quattro seggi nei tre distinti collegi di voto. La Filctem Cgil di Messina esprime piena soddisfazione per i risultati delle elezioni delle RSU alla Raffineria di Milazzo.

Ottenendo ben 188 voti sui 580 totali espressi in favore delle quattro sigle sindacali impegnate nella competizione elettorale, la Filctem Cgil risulta il primo sindacato dell’impianto di raffinazione del polo industriale milazzese, riuscendo ad eleggere 4 Rsu dei quali 2 RLSA. Dati importanti sono il divario di 7 punti percentuali dal risultato ottenuto dalla compagine sindacale giunta seconda, ed il trend di consensi in crescita rispetto alle precedenti elezioni del 2022.

La Filctem Cgil, infatti, crescendo del 10.7% dall’ultima tornata elettorale, elegge Tindaro Amalfa, Francesco Geido, Francesco Lanuzza e Antonino Pirrone.

Questo dato, pertanto, segna una netta crescita e sottolinea come in coincidenza con la vertenza contro li piano di Eni sulla chimica e la campagna per il si ai referendum per i diritti sul lavoro e la cittadinanza del prossimo 8 e 9 giugno i lavoratori abbiano condiviso l’operato dei delegati del comitato degli iscritti e si sono riconosciuti nelle scelte e nelle posizioni della Filctem e della Cgil espresse sia a livello nazionale, sia a livello locale ed aziendale.

Una crescita, osserva il segretario regionale Filctem Cgil Pino Foti, della quale dobbiamo ringraziare, per il contributo fattivo, i lavoratori che ci hanno sostenuto unitamente agli eletti e, più in generale, i nostri rappresentanti la cui credibilità ed impegno sono stati riconosciuti e apprezzati.

