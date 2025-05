Grave atto intimidatorio per il dottore Giovanni Utano, dirigente medico del Sert di Milazzo ed esponente del MoVimento 5 Stelle. Questo pomeriggio è stato minacciato da un ragazzo mentre si trovava nella sua abitazione. Sulla vicenda, adesso, stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Milazzo.

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI. «Tu e il Movimento 5 Stelle mi avete rovinato la vita. Scendi che ti spacco la faccia. Altrimenti salgo dalla finestra». Questa la minaccia rivolta al medico mamertino. «Poco dopo le 13 – racconta Utano – sono rientrato a casa e mentre ero in cucina sento bussare alla finestra. Mi affaccio e vedo una persona. Un ragazzo sui trentacinque anni, occhiali e telefono iphone in mano che mi domanda se io fossi lo psicologo del Sert. Io chiedo con chi sto parlando visto che non lo conoscevo. Lui replica: Mi hai rotto il cazzo. Tu e il Movimento 5 Stelle mi state rovinando la vita. Scendi che ti rompo la faccia. Altrimenti salgo dalla finestra». Utano, che non ha risposto alla provocazione e ha notato che l’uomo registrava la conversazione, ha chiuso la finestra e ha chiamato le forze dell’ordine, prontamente arrivate a casa sua.

«E’ – scrive in un comunicato stampa il Movimento – vile e preoccupante, rivolto non solo alla sua persona ma anche all’intera comunità politica che rappresenta. In attesa che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto, esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza a Giovanni, uomo da sempre impegnato sul territorio in difesa della legalità, della giustizia sociale e del diritto alla salute. Non è un caso che un simile gesto avvenga proprio oggi, nel giorno in cui ricorre l’anniversario della strage di Capaci. Un segnale inquietante, che conferma quanto sia ancora attuale e necessario l’impegno civile e politico contro ogni forma di intimidazione, prepotenza e opacità. Siamo certi che chi ha pensato di colpire Giovanni per indebolirci, si accorgerà ben presto di aver ottenuto l’effetto opposto. Continueremo a lavorare con ancora più determinazione, a testa alta, al fianco dei cittadini e delle realtà che credono in una politica trasparente e coraggiosa».

Per Utano nel giro di poche ore è arrivata la solidarietà di molti esponenti politici.

Da sinistra Giovanni Utano e Pippo Midili (FOTO OGGI MILAZZO)

IL SINDACO PIPPO MIDILI. «Solidarietà al dottore Giovanni Utano – scrive in un comunicato stampa – per le minacce ricevute presso la sua abitazione. Un gesto inaccettabile. L’amministrazione comunale stigmatizza questi atteggiamenti che non hanno a che vedere con la civile convivenza e non possono impedire l’espressione libera di ogni movimento e di ogni attivista politico. A lui va la vicinanza mia e di tutto l’esecutivo con l’auspicio che le autorità facciano al più presto piena luce sull’accaduto».

Giovani Utano con la senatrice Barbara Floridia (FOTO OGGI MILAZZO)

SENATRICE BARBARA FLORIDIA. «Solidarietà all’amico Giovanni Utano. Giovanni, continua nel tuo impegno lavorativo, sociale e nel MoVimento 5 Stelle. Nessuna minaccia fermerà il nostro impegno».

L’ONOREVOLE ANTONIO DE LUCA, capogruppo all’Ars del MoVimento 5 Stelle. «Esprimo la mia solidarietà a Giovanni Utano per le gravissime minacce ricevute. Mi auguro che le forze dell’ordine possano fare piena luce su questo inquietante l’episodio e venga individuato l’autore di questo grave gesto. Sono certo che Utano, stimato medico e voce autorevole del M5S nel territorio di Milazzo, non si farà intimidire e proseguirà il suo prezioso lavoro. Basta con questo clima di odio e paura».

