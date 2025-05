Avranno inizio domani mattina nel porto di Milazzo le operazioni di carico su nave delle imbarcazioni utilizzate per le riprese del film “Odissey” del regista Nolan.

La nave, noleggiata dalla Casa produttrice del film, è la Fwn Sky, adibita al trasporto merci.

Le operazioni, eseguite dall’impresa portuale Comet Maritime Terminals Srl, sono state autorizzate dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto retta dal nuovo Commissario Straordinario Francesco Rizzo di concerto con la locale Capitaneria di Porto di Milazzo guidata da Alessandro Sarro.

Le operazioni prevedono il carico delle imbarcazioni più piccole utilizzate per le riprese dalla banchina portuale mentre l’imbarcazione più grande “Draken Harald” ossia la barca di Ulisse, e la barca utilizzata per le riprese, direttamente da mare.

Pare che le imbarcazioni raggiungeranno il Nord Europa, per ulteriori riprese in Finlandia e Norvegia, per poi essere nuovamente reimbarcate, con destinazione Marocco, per le ultime riprese.

