Milazzo, Capitaneria di Porto soccorre due 70enni. Di notte bloccati in mare per guasto al motore

Nella notte appena trascorsa, la Capitaneria di Porto di Milazzo è intervenuta per soccorrere due persone in difficoltà in mare, grazie alla segnalazione tempestiva di una parente.

I due malcapitati, entrambi di circa 70 anni, erano rimasti in panne a bordo del loro piccolo natante da diporto a causa di un guasto al motore e, da circa due ore, non riuscivano a far rotta verso il porto. Senza alcun mezzo propulsivo funzionante, i due si erano dovuti affidare esclusivamente a due remi per cercare di raggiungere la terraferma.La parente, che non li aveva visti rientrare, ha contattato la Guardia Costiera di Milazzo che ha prontamente avviato le operazioni di ricerca.

Mediante indicazioni telefoniche è stato possibile individuare la zona di mare ove si trovava il piccolo natante, che a bordo non avevano alcun dispositivo di segnalazione per indicare la posizione.

Immediatamente è intervenuta la Motovedetta SAR CP 875, che, nonostante il buio della notte, è riuscita a localizzare il natante al traverso della Croce di Mare. A bordo della piccola unità navale erano presenti i due uomini, che fortunatamente versavano in buone condizioni di salute.

Gli uomini della Guardia Costiera hanno quindi provveduto al recupero dei due occupanti e li hanno accompagnati in salvo fino in porto.

L’episodio evidenzia l’importanza di un’adeguata pianificazione dell’uscita in mare e dell’equipaggiamento di bordo, soprattutto per i dispositivi di sicurezza e segnalazione. La Guardia Costiera raccomanda a tutti i diportisti di verificare sempre lo stato di efficienza della propria unità, di dotarsi di idonei mezzi di comunicazione e segnalazione.

La Guardia Costiera di Milazzo continua a garantire la sicurezza in mare, 24 ore su 24, e invita i cittadini a contattare tempestivamente il numero blu 1530 per ogni emergenza marittima.

