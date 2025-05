Fondi aree alto rischio, Regione dà il via a Milazzo per gli interventi. Contributo di 107mila euro

Fondi aree alto rischio, Regione dà il via a Milazzo per gli interventi. Contributo di 107mila euro

Contributi ai Comuni dell’Area ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio, il Comune di Milazzo potrà finalmente attivare le procedure per redigere la progettualità finalizzata alle somme ricevute, pari a 107 mila euro.

L’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente ha inviato alle amministrazioni interessate (oltre Milazzo, Condrò, Gualtieri Sicaminò, San Pier Niceto, Pace, San Filippo e Santa Lucia, destinatari ciascuno della quota di 107 mila euro), le disposizioni attuative per effettuare gli interventi di risanamento ambientale ed urbano finalizzati a riqualificare le aree degradate.

Le varie municipalità avranno 60 giorni per presentare i progetti che dovranno riguardare: la bonifica dei siti inquinati, la realizzazione di parchi e giardini urbani, la riqualificazione di edifici e strade ed ancora la promozione di una mobilità sostenibile.

“Valuteremo come intervenire – ha detto l’assessore ai lavori pubblici, Santi Romagnolo – e in tutti i casi l’obiettivo è utilizzare queste risorse nel modo più efficace. Un’idea è quella di operare una riqualificazione urbana di spazi verdi”.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin