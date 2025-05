Next

Next

La tavola rotonda sarà accompagnata da una mostra storica di ausili acustici e strumenti audiologici utilizzati nel corso dei decenni passati allestita nella sala antistante il Salone della Borsa della Camera di commercio e che resterà aperta ai visitatori fino alle 19.00. Il dibattito e la realizzazione della mostra rappresentano l’occasione per celebrare il 50eseimo anniversario di attività dell’azienda, costituita nel 1975 dalla lungimiranza di Romano Maini ed oggi guidata dal figlio, l’ingegnere Eliseo Stefano e che in mezzo secolo ha consolidato importanti traguardi con la presenza complessiva di cinque sedi a Messina ed una a Reggio Calabria.

Ai lavori interverranno il sindaco di Messina Federico Basile , il professor Aldo Messina specialista in audiologia dell’Università degli studi di Palermo, il dottor Paolo Boffano già general manager GN Resound Italia, Amplifon Italia ed Amplifon Spagna e Portogallo ed il bioingegnere Eliseo Stefano Maini , presidente del consiglio di amministrazione di Aerfon Sordità, azienda messinese specializzata nell’applicazione di protesi acustiche e di ausili per l’udito.

Partendo dall’analisi storica e scientifica dei progressi nell’ultimo mezzo secolo, saranno affrontate le problematiche legate all’impatto sociale ed emotivo derivate dalla riduzione dell’udito e che spesso comportano difficoltà di comunicazione, declino cognitivo, isolamento ed in generale una diminuzione della qualità della vita. L’obiettivo della tavola rotonda, che si avvarrà di interventi di autorevoli esperti del settore, è anche porre l’accento sulle prospettive future.

MESSINA . Inclusione sociale, partecipazione attiva e miglior accesso all’istruzione e al mondo del lavoro per le persone con disabilità uditiva, ma anche i traguardi raggiunti dall’innovazione tecnologica e dalla ricerca nel settore sono le tematiche al centro della tavola rotonda che si terrà sabato 24 maggio alle 9 nel Salone della Borsa della Camera di commercio di Messina.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.