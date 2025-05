Danni rete idrica Milazzo, per i lavori chiude l’asse viario tra Ponente e San Paolino. Ecco quando

Da lunedì 26 maggio a sabato 31 maggio sarà chiusa al traffico il tratto di strada compreso tra l’uscita di Ponente e San Paolino per consentire i lavori di scavo e interramento delle nuove tubazioni idriche.

Con apposita ordinanza il comandante della Polizia locale Giacomo Villari ha disposto anche la modifica temporanea della segnaletica al fine di garantire la regolarità e la sicurezza della circolazione stradale.

Nello specifico è istituito dalle 7 del 26 alle 18 del 31 il divieto di transito nella contrada Fondaco Pagliara nel tratto compreso tra la rampa Uscita Piana/Spiaggia di Ponente ed il vico I San Paolino, fatta eccezione per coloro che abitano nelle cooperative e che potranno raggiungere le loro abitazioni.

Per accedere all’asse viario e a tutte le altre direzioni, invece questi cittadini al pari di tutti coloro che si trovano a percorrere la riviera di Ponente, dovranno accedere sull’asse viario attraverso l’ingresso di piazza Tusa (San Giovanni), in via Rosario Livatino (Asse Viario) direzione Milazzo Centro e direzione SS. 113.

L’intervento che gli addetti del settore idrico dovranno effettuare è abbastanza complesso.

I DANNI ALLA RETE IDRICA. Gli smottamenti dei terreni provocati dal nubifragio dello scorso gennaio hanno infatti provocato gravissimi danni alla rete idrica mamertina e proprio nella zona sottostante la bretella di uscita del corso Sicilia sono andate distrutte le condutture di mandata che trasportano l’acqua dalla centrale di sollevamento di Contura ai serbatoi di Sant’Elmo utilizzati per la distribuzione idrica in tutto il centro città. Per operare il ripristino diretto si è reso necessario predisporre questa chiusura dell’asse viario.

