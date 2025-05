L’istituto Comprensivo Secondo brilla ai Giochi della Gioventù. Ha conquistato la vittoria nella fase provinciale e regionale in diverse discipline.

I giovani atleti dell’IC Secondo si sono distinti in particolare nella Pallacanestro 3×3 e nella Pallavolo S3. È proprio in quest’ultima disciplina che la squadra A ha compiuto un’impresa eccezionale: un percorso netto di 6 vittorie consecutive, che le è valso il titolo di Campioni Regionali.

Grazie a questa performance, la squadra di Pallavolo S3 dell’IC Secondo si è guadagnata il diritto di rappresentare la Sicilia alla fase nazionale che si terrà allo Stadio Olimpico di Roma dal 26 al 28 maggio.

Un’occasione unica per questi giovani talenti (già in fibrillazione per l’imminente partenza), di confrontarsi con i migliori atleti di tutta Italia e vivere un’esperienza indimenticabile.

Questa vittoria non è solo un trionfo sportivo, ma anche la dimostrazione dell’impegno e della dedizione di alunni e dei docenti Michele Musicò, Salvo Iarrera ed Antonio Buemi che li hanno guidati. Un risultato che ripaga il duro lavoro e la passione per lo sport, e che promette grandi emozioni per la fase finale a Roma.

