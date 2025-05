« Porta la tua bici – invita Gianluca Venuti – e unisciti a Gianni e Marzia anche per un solo chilometro. Chi vuole può aggiungersi già dal bivio della Statale verso Olivarella con provenienza da Merì intorno le 11.15» .

L’accoglienza è in programma all’interno dell’atrio del Carmine, alle 11.45. L’iniziativa è organizzata dal Movimento Sportivi Milazzesi presieduto da Gianluca Venuti con il Comune di Milazzo. Marzia, con il papà Gianni, è stata a Milazzo lo scorso ottobre in occasione della giornata di “ Educazione allo Sport ” organizzata dal Movimento Sportivi Milazzesi presieduto da Gianluca Venuti .

Parte oggi il “ Giro dei 2 Mari con Marzia ” che farà tappa a Milazzo sabato 24 maggio. Marzia è una ragazza affetta da problemi motori e impossibilitata a pedalare. Il Papà Gianni, appassionato di ciclismo, un giorno decide di portarla con sé e costruisce una bicicletta adattata in modo da “portandosela” letteralmente dietro. Comincia così quell’avventura ciclistica che negli anni è diventata “ Il Giro dei due mari con Marzia ”, giunto quest’anno all’ottava edizione. Una passeggiata cicloturistica che unisce appunto la costa jonica a quella tirrenica, con un unico scopo: abbattere le barriere architettoniche e mentali e per il turismo lento e sostenibile.

