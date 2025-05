Da sabato 24 maggio acquistare un elettrodomestico sarà più facile. E più veloce. Il negozio che promette di entrare nel cuore dei milazzesi adesso sarà proprio “sottocasa“. In via Colonello Magistri 1, ex bar Savoia, ad un passo dal centro cittadino e di fronte l’uscita dell’asse viario.

“Vantaggi Sottocasa” verrà inaugurato sabato 24 maggio alle 18.30. All’inaugurazione sarà presente Alessia Spidalieri, giovane e brillante content creator originaria di Barcellona Pozzo di Gotto che di recente ha partecipato alla trasmissione Affari Tuoi, la nota trasmissione televisiva di Rai 1. Sarà un momento di festa con musica e intrattenimento.

A dare vita a “Vantaggi Sottocasa” sono sue imprenditrici Consuelo Andaloro, titolare di Grelù, e Antonella Mangano di Inpost.

«L’idea di aprire questo punto vendita – spiega Consuelo Andaloro – nasce dalla voglia di avere in città un negozio di elettrodomestici non di grandi metrature e in grado di dare priorità alle esigenze dei clienti. Il nostro personale, infatti, seguirà gli acquirenti dalla vendita all’assistenza. Dando consigli e continue nuove proposte».

Da sempre punto di forza Di Consuelo Andaloro, che oltre Milazzo ha un punto vendita anche a Messina , è l’empatia. Non a caso ama sintetizzare la gestione delle sue attività con tre parole. Famiglia. Casa. Cuore.

«Vantaggi Sottocasa – spiega – nasce con questo intento. Quello di valorizzare il rapporto umano con la clientela. A noi interessa creare un rapporto di fiducia con chi ci sceglie. Questa è sempre stata la nostra carta vincente».

Vantaggi Sottocasa avrà ogni mese un volantino e una card punti. Si potrà fare anche senza acquistare. Nel corso del tempo si accumuleranno punti che potranno essere spesi in denaro su determinati prodotti. «Chi sarà titolare della nostra card – spiega – riceverà le nostre offerte per mail. Per restare sempre aggiornati potete seguire anche le nostre pagine social da dove sarà anche possibile richedere anche la card»

Insomma Vantaggi Sottocasa arriva per stravolgere a Milazzo il modo di vendere elettrodomestici. «In buona parte dei casi – conclude Consuelo Andaloro – si tratta di acquisti importanti come lavatrici, frigoriferi, televisori essere accompagnati nella scelta è importante. Così come importante è non lasciare solo il cliente dopo l’acquisto. Tutti noi sappiamo quanto sia fastidioso dover richiedere ad un freddo numero verde un intervento per l’assistenza. Trafila che spesso scoraggia soprattutto le persone anziane.

VANTAGGI SOTTOCASA. Via Colonnello Francesco Magistri 1, 98057 Milazzo (ME)

0902401304 – 3922916018 whatsapp

vscmilazzo@prosperaelettrodomestici.it

Social: INSTAGRAM, FACEBOOK, TIK TOK: vantaggi sotto casa Milazzo

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER VANTAGGI SOTTOCASA





Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin