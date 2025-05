Settimana intensa all’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo, guidato dal dirigente scolastico Alessandro Greco, che dal 12 al 16 maggio ha ricambiato l’ospitalità ricevuta in Spagna, ricevendo una delegazione di sei alunni e due docenti provenienti dalla “Escola els Pinetons” di La Garrica- Barcelona.

Sono state giornate ricche di laboratori e workshops, di ispirazione e collaborazione, di partecipazione a incontri culturali locali, come la visita alla “Stanza del Mare“, che ha consentito di ammirare le bellezze dei fondali della AMP attraverso la realtà virtuale. Tante sono state le attività Steam che hanno arricchito l’esperienza e favorito l’apprendimento interdisciplinare.

Momenti rilevanti sono stati la visita al Castello di Milazzo con descrizione delle peculiarità paesaggistiche, ambientali e storiche dell’area, l’escursione presso l’AMP, fiore all’occhiello della nostra città, senza dimenticare la visita di Siracusa che gli studenti spagnoli e le loro docenti hanno condiviso con gli alunni delle classi prime della scuola Zirilli.

Questa esperienza ha permesso di conoscere nuove persone, ha facilitato la creazione di nuovi legami, non solo tra gli alunni ma tra tutti gli attori coinvolti, mostrando che la diversità tra culture non è solo una ricchezza da valorizzare, ma anche un’opportunità per crescere insieme. Obiettivo che la scuola si pone è promuovere sempre più Erasmus+ e il suo messaggio di accoglienza, inclusione, confronto, nuove competenze, partecipazione, apertura, innovazione.

Con questa esperienza si è conclusa la prima fase di accreditamento Erasmus+ di cui gode l’Istituto Comprensivo Terzo Milazzo fino al 2027, che ha permesso non solo la mobilità degli studenti zirillini, ma anche momenti di formazione professionale e di job shadowing che hanno coinvolto i docenti di ogni ordine della scuola. I processi e le dinamiche culturali e affettivo-relazionali sono stati potenziati dal prezioso contributo delle famiglie interessate alle quali va il sentito grazie del Terzo Istituto Comprensivo.

