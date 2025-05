Svincolati Milazzo-Basket School Messina 91-74. Parziali 31-18 52-40 72-58. La Svincolati Milazzo batte la Basket School Messina, +17 finale, e vola in semifinale playoff dove affronterà la Siaz Piazza Armerina con il fattore campo a favore dei mamertini.

Al Pala Milone i ragazzi di coach Priulla partono forte e sospinti dalle realizzazioni di Rimsa e Lalic vanno sul +11 dopo quattro minuti. Messina non trova la via del canestro, i padroni di casa difendono forte e così i mamertini toccano il +13 dopo un canestro di Quarta. La Basket School prova a scuotersi, Di Dio e Miaffo per il – 8, ma la tripla di Malual ed i canestri di Rimsa e Giambò portano i biancoblù sul +15. La formazione di Coach Sidoti tenta di ridurre il gap ma una bomba di Lalic chiude il primo parziale sul +13, 31-18.

In avvio del secondo periodo Milazzo allunga ancora grazie al duo Giambò – Rimsa. Di Dio prova a scuotere i suoi ma la Svincolati rimane avanti con Rimsa e Quarta letali da oltre l’arco, +14. Messina non demorde ed accorcia sul – 8 a 2’20 dal riposo lungo, 46-38. Coach Priulla chiama timeout ed al rientro arriva la tripla di capitan Bolletta. La frazione si chiude poi sul +12 Svincolati.

Al rientro Tartaglia ed Incremona si accendono portando la Basket School sul – 5, gli ospiti ci credono ma i milazzesi rispondono con veemenza. Il trio Lalic, Scredi, Bolletta ricaccia indietro i giallorossi, a 6’00 dalla terza sirena è + 13 Milazzo. Botta e risposta Incremona-Quarta da oltre l’arco, Yeyap per il – 9 ma nel finale della frazione il giovane Giambò piazza due triple da ben oltre l’arco infiammando i propri tifosi con il Pala Milone che diventa una bolgia. Nuova risposta dei messinesi con il solito Di Dio ma una nuova tripla di Lalic fissa il punteggio sul 72-58.

Ultimo quarto, Busco non molla e si erge a protagonista per i suoi, – 9. Ma Giambò è una sentenza dalla distanza, nuova bomba per lui che manda in visibilio il pubblico locale. Malual realizza per il +14, ma lo scatenato Busco non ne vuol sapere di alzare bandiera bianca e con due triple consecutive prova a tenere vive le speranze dei suoi. Velleità degli ospiti che però vengono spente dalla bomba di Bolletta e dal canestro di Scredi, +13 Svincolati. Nei minuti finali Coach Sidoti deve abbandonare il campo per doppio tecnico mentre Scredi colpisce dalla distanza e mette la parola fine alle ostilità. La compagine del presidente Giambò vince sul punteggio finale di 91-74. Domenica 25 Maggio, al Pala Milone, la prima sfida con la Siaz Piazza Armerina per gara-1 della semifinale Playoff.

Svincolati Milazzo: Salvatico 1 Malual 7 Quarta 10 Giambò 16 Lalic 18 Bolletta 9 Rimsa 21 Giannullo 2 Comin, Scredi 7. All. Priulla/Vice All. Ferlisi /2°Ass.Marisi

Basket School Messina: Incremona 11 Mollica, Di Dio 24 Miaffo 7 Tartaglia 7 Guduric 4 Busco 13 Diakhate, Janic 2 Yeyap 6. All. Sidoti.

Arbitri: Mogavero – Sacco

