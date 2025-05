Il colosso spagnolo Konecta, attivo nel settore dei call center con oltre 120.000 dipendenti in 26 Paesi su quattro continenti, ha acquisito Sales Performance, azienda milazzese leader in Italia nella lead generation e nella stipula di

contratti nei settori telecomunicazioni ed energia.



La sede operativa del call center di Sales Performance è a Milazzo, sotto la guida di Francesco De Gaetano, con circa cinquanta dipendenti e collaboratori. La divisione di digital marketing ha invece sede a Saronno (VA) ed è diretta da Marco Masi.

I fondatori, Marco Masi e Francesco De Gaetano, continueranno a guidare l’azienda, ora parte del gruppo Konecta, con l’obiettivo di proseguire ed accelerare ulteriormente l’impetuoso percorso di crescita di cui si è resa finora protagonista la società mamertina, ottenendo riconoscimenti importanti anche da Il Sole 24 ore e dal Financial Times.



Secondo le prime stime, grazie all’ingresso nel gruppo spagnolo, la sede di Milazzo potrebbe arrivare a impiegare duecento persone tra dipendenti e collaboratori. Le nuove assunzioni inizieranno già durante l’estate.



Sales Performance si affida per la consulenza in ambito giuslavoristico allo Studio del dottor Santi Grillo, considerato eccellenza del nostro territorio. I soci sono stati assistiti nell’operazione di cessione del 100% delle quote societarie da Scouting Capital Advisor, in qualità di advisor finanziario, e dallo studio legale LCA.



Contestualmente, Konecta ha acquisito anche la francese Speak 33, agenzia digitale specializzata in soluzioni di marketing innovative.



Con questa doppia operazione, Konecta rafforza significativamente la propria

presenza nel marketing digitale, un’area che nel 2024 ha generato ricavi superiori ai 60 milioni di euro.

