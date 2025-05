Si è svolta la prima riunione del nuovo Consiglio Generale di Ance Messina, presieduto da Rosaria Ricciardello, nella composizione definita dall’Assemblea elettiva dello scorso 15 aprile. L’organo direttivo dell’Associazione territoriale dei costruttori edili industriali messinesi ha tracciato le linee programmatiche della propria attività, procedendo al rinnovo delle rappresentanze di parte datoriale all’interno degli enti paritetici, gestiti congiuntamente alle organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil per fornire assistenza, prestazioni supplementari nel campo della previdenza, formazione professionale, promozione e applicazione delle normative di sicurezza, per imprese e operai, nei cantieri della città metropolitana di Messina.

Maurizio Maiorana della Maiorana Costruzioni srl di Milazzo è stato confermato come presidente della Cassa Edile, mentre Rosario Presti della Presti srl di Terme Vigliatore è il nuovo presidente dell’Opt Scuola Edile Ese Cpt Formazione e Sicurezza.

Designati anche i componenti che rappresenteranno gli imprenditori edili all’interno degli organismi di gestione dei due enti, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale. I nuovi rappresentanti esterni di Ance Messina dovranno trasferire, all’interno del Comitato di Gestione di Cassa Edile e del Consiglio di amministrazione dell’Opt, le istanze della parte imprenditoriale riguardo alle attività di assistenza e della erogazione di prestazioni previdenziali, oltre che della formazione professionale, promozione e applicazione delle normative della sicurezza tipiche degli enti paritetici territoriali di settore.

Un impegno costante per ridurre le sacche di illegalità, insicurezza e poca professionalità che incidono pesantemente sul mercato dell’edilizia, sfavorendo le imprese corrette e con una struttura organizzata. Ance Messina continuerà ad essere in prima linea per evitare le cause del dumping contrattuale con aziende improvvisate, puntando al miglioramento della qualità, in senso ampio, in seno al settore dell’edilizia.





