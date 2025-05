Anche per l’anno 2025 Sicilia Mater aderisce alla XV edizione del Maggio dei Libri, la campagna ministeriale del Centro per il libro e la lettura che invita tutti, in Italia e all’estero, a realizzare attività di promozione della lettura nelle forme e nei modi più coinvolgenti e originali. Il tema scelto per questa edizione è: “Intelleg(g)o… dunque sono”, la lettura come consapevolezza di sé e di ciò che ci circonda. Uno spazio in cui aprirsi all’intelligenza e educazione creativa, emotiva e affettiva, trovando nella lettura l’arma migliore contro ogni discriminazione, ogni stereotipo, ogni riduzionismo, ma anche ogni banalizzazione del “politicamente corretto”.

Continua Il salotto letterario all’interno della Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, un’ulteriore attività celebrativa in occasione dei 100 Anni di vita dell’ ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario “Vittorio Madìa” (1925 – 2025). E, per la prima volta, Maggio dei Libri nello splendore del Gymnasium “Basilica” di Tindari, in virtù dell’ accoglienza da parte del Parco Archeologico di Tindari diretto da Giuseppe Natoli e la direzione artistica di Anna Ricciardi.

La rassegna è partita venerdì 16 maggio alla Casa circondariale “V.Madìa” di Barcellona e nel pomeriggio alla Libreria Giunti al Punto di Parco Corolla a Milazzo con Cetta Brancato “La Santuzza”, ed. Navarra, una pièce teatrale unica nel suo genere che propone un’inedita Santa Rosalia: stanca come dopo una giornata di lavoro, racconta la fatica e l’orgoglio di essere la patrona di Palermo. “Rosalia è, semplicemente, come deve essere perché la santità, se è vera, non annacqua la femminilità né estirpa la nobiltà né guarisce la sicilianità, ma si adegua alla storia e alle sue disarmonie” (dalla Prefazione di Marzia Sabella);

Il giorno dopo alla Libreria Giunti al Punto di Parco Corolla c’è stato Nina Nocera “A San Pietroburgo con Dostoevskij”, Giulio Perrone Ed.. A metà tra saggio, memoir, romanzo, Nocera percorre un cammino a ritroso, compiuto con il piglio della studiosa e della flâneuse: un’indagine che attinge alla memoria personale dell’esperienza pietroburghese, si intreccia con le tappe tracciate da Raskol’nikov in Delitto e Castigo e da altri personaggi dei romanzi di Dostoevskij in cui la città entra nel testo come elemento vivente, col suo gravame di pensieri e con la sua bellezza vaporosa, onirica;

Oggi, domenica 18 maggio, alle 17,30 giornata di studio all’interno della suggestiva Cripta di Sant’Ippolito di Patti con “I romanzi storici su Adelasia”: dopo i saluti di Daniele Greco, Assessore al Turismo e allo Spettacolo della Città di Patti, Rosa Maria La Guidara e Carmelo Buttò dell’Associazione Salvatore Quasimodo di Patti dialogano conLiliane Juillerat Ferrara autrice di “La contessa Adelasia. Malikah di Sicilia e Calabria”, Ed.Torri del Vento; a seguire Anna Ricciardi, Direttrice artistica del Parco Archeologico di Tindari, dialoga con Sara Favaró autrice di “Adelasia. Madre del Regno di Sicilia e Regina di Gerusalemme, ed.Balzano e con Claudio Galletto autore di “Io adoro” ed. Phasar;

Venerdì 23 maggio alle 18 alla Libreria Giunti al Punto di Parco Corolla Valentina Certo “La bottega di Antonello da Messina” Ed.Splen,dialoga con l’autrice Antonella Nuccio.

Un testo per ragazzi e non solo che racconta di Jacopo, un ragazzino che da grande vuole diventare un gallerista. L’arte infatti rappresenta da sempre la sua più grande passione. Inaspettatamente una notte, e le altre a seguire, gli apparirà in sogno Antonello da Messina mentre dipinge nella sua bottega, che seguirà in segreto nel percorso artistico. Un’avvincente storia ambientata tra passato e presente e tra fantasia e realtà per conoscere la vita e le opere del più grande pittore siciliano del Quattrocento;

Sabato 24 maggio alle 18 alla Libreria Giunti al Punto di Parco Corolla Andrea Italiano. “Straordinari. Storie di uomini, cose e paesi da Messina a Mistretta”, ed. Giambra,

Il libro non è una guida turistica e nemmeno un compendio di memorie e personaggi locali. Si parla di quei luoghi che hanno affascinato l’autore per una storia, un personaggio, un monumento. Per “straordinari” si intende “fuori dall’ordinario”, uomini e cose al di sopra della normalità, luminosi come stelle nel firmamento della storia umana, custoditi con gelosia da questi paesi, ma così bene che spesso quasi nessuno ne ha più memoria;

Giovedì 29 maggio alle 18, ancora alla Libreria Giunti al Punto di Parco Corolla, Antonella Cava e Luca Buscema “Non sono solo canzonette. Valori identitari, immaginario e storia sociale del Festival di Sanremo”. Il Festival di Sanremo non è solo un evento musicale: è uno specchio della società italiana, capace di rifletterne le tendenze e le trasformazioni culturali. Da oltre settant’anni, l’evento mediale per antonomasia della televisione italiana racconta l’evoluzione del costume e del linguaggio, intrecciando musica e identità collettiva. Questo volume collettaneo esplora, con un approccio multidisciplinare, le molteplici anime del Festival, analizzandone l’impatto sociale e comunicativo. Un viaggio tra note e memoria, per comprendere come Sanremo sia diventato un fenomeno culturale capace di attraversare generazioni e definire un pezzo della nostra storia;

Venerdì 30 maggio alle 17, 30 alla Biblioteca comunale di San Filippo del Mela Mario Falcone “Leuta” ed. Arkadia, romanzo proposto al Premio Strega 2025.

Enrico Criaco, scrittore di successo, dopo cinquant’anni torna a Leuta, una piccola isola adagiata nella pancia del Mar Mediterraneo tra Malta e Lampedusa, dov’è nato e cresciuto. Enrico rientra per mettere in ordine la sua vita, ma soprattutto per riconnettersi con un doloroso passato che, appena diciottenne, lo ha costretto ad andare via portandosi dietro e ingarbugliando strada facendo i tanti nodi non ancora sciolti della sua esistenza. La fatica di rimettere insieme i cocci di una vita di successi, errori, scelte sbagliate, rinunce, abiure e dolorose perdite, però, si scontra con una serie di eventi che imprimeranno ai suoi progetti iniziali una svolta non prevista che lo costringerà, ancora una volta, a fare i conti con l’imprevedibilità della vita;

Domenica 1 Giugno alle 17,30 presso il Gymnasium “Basilica” di Tindari Paolo Biondi “Zenobia, Anastasia, Costanza, Elena. Storie di templi e di regine”, ed. Di Pagina, dialogano con l’autore Milena Romeo e Anna Ricciardi. Quattro biografie di donne: Zenobia (regina di Palmira nella Roma di Aureliano), Anastasia (sorellastra di Costantino), Costanza (figlia di Costantino) ed Elena (madre di Costantino). Il romanzo non solo racconta la vita di quattro figure altolocate delle corti imperiali tardoantiche, descrive anche i monumenti a cui le protagoniste sono legate: ciascuna abbinata a un tempio sacro, tutti diversi per architettura e dimensioni, ma copiando o riutilizzando strutture preesistenti. La storia di quattro regine del proprio tempo, per capire come è cambiata la città eterna negli anni di Costantino il Grande;

Martedì 3 giugno alle 10 alla Casa circondariale “V. Madìa” di Barcellona P.G. Cataldo Lo Iacono, Salvatore Lombardo “Ti bacio quando torno” Storia di Santina.

La tragica vicenda della giovanissima Santina Cannella, uccisa nel 1954 a Caltanissetta, proprio l’8 marzo di quell’anno, nella giornata oggi dedicata alla Festa della Donna. La ragazza, quindicenne studentessa al liceo di Caltanissetta, fu ammazzata da un giovane con cui non voleva fidanzarsi perché lei voleva studiare ed essere libera; così l’assassino le sparò alle spalle dopo che era uscita da scuola;

Venerdì 6 giugno, alle 10, alla Casa circondariale “V. Madìa” di Barcellona P.G. in dialogo con Maria Andaloro, e Sabato 7 giugno alle 17,30 presso il Gymnasium “Basilica” di Tindari in dialogo con Alessandro Greco, Antonella Di Bartolo “Domani c’è scuola”, ed. Mondadori. Quando vince il concorso da preside, dopo diversi anni di insegnamento della lingua inglese, Antonella Di Bartolo scopre la sua vocazione profonda: fare della scuola, della sua scuola, il motore del cambiamento civile e culturale degli studenti e di un quartiere intero. Forte di questa profonda motivazione, la preside sceglie di partire da una scuola in disarmo: l’Istituto Sperone-Pertini nei quartieri Sperone e Brancaccio, Palermo, zona tristemente nota per l’omicidio di padre Puglisi e per una storica compromissione mafiosa. Nell’ufficio scolastico regionale un funzionario all’atto della firma del contratto le porge le sue ironiche e testuali “condoglianze”, ma Di Bartolo non si scoraggia, anzi: è proprio in quel luogo che sente di dover andare…

E sempre venerdì 6 giugno, alle 15, alla Casa circondariale di Messina “Gazzi” e alle 18 alla libreria Mondadori bookstore di Messina Mariagrazia Giammarinaro “Donne di un altro mondo”, ed. All Around, dialogano con l’autrice Carmen Currò e Letizia Lo Giudice. A Palermo nei primi decenni del Novecento, tra povertà e pregiudizi, lotte contadine, fascismo, guerra e stragi di mafia, tre donne fragili e coraggiose inventano il proprio percorso di libertà;

Domenica 8 giugno, alle 18, alla Libreria Giunti al Punto di Parco Corolla Emanuela Bertino “Semplici pensieri per essere felici – Poesie per il cuore e per l’Anima”, ed. Europa,dialoga con l’autrice Giusy La Spada. In un mondo dove la complessità sembra regnare sovrana, l’autrice compie un atto dicoraggio poetico: la scelta della semplicità come veicolo per esplorare temi profondi e universali. La sua scrittura si rivolge ai lettori come un sussurro assicurante, capace di condurci verso una maggiore consapevolezza di noi stessi e della nostra connessione con l’universo.

Sicilia Mater” è promossa dalle associazioni “Sicilia fantastica”, “L’albero delle Carrube”, dall’agenzia “ComunicaMi” e dal Parco Corolla di Milazzo, ha la preziose collaborazioni dei luoghi in cui si svolgono le presentazioni di questa edizione: la Libreria Giunti al Punto di Parco Corolla di Milazzo, il Parco Archeologico di Tindari, la Cripta di Sant’Ippolito di Patti, la Casa Circondariale di Barcellona “V.Madia” di Barcellona P.G., la Casa circondariale di Messina “Gazzi, la Biblioteca Comunale di San Filippo del Mela, la e Libreria Mondadori bookstore di Messina.

Con la partnership degli Enti e delle Associazioni di volontariato e del terzo settore che svolgono attività culturali e sociali sul territorio: i Comuni di Patti e San Filippo del Mela, la Pro Loco di Patti, l’Associazione “Salvatore Quasimodo” di Patti, “Posto Occupato”, campagna di sensibilizzazione sociale, virale e gratuita contro la violenza sulle donne, il Rotaract zona Valdemone, Il Circolo letterario “Il libro del Venerdì”, l’Ass. Lèvitas, la Fidapa di Merì Valle del Mela.

Sicilia Mater, nata durante il lockdown 2020, da una idea di Giusy La Spada e Salvo Presti, è dedicata a presentazioni di autori, libri e biografie ispirate anzitutto alla declinazione del femminile partendo dal mito di Demetra e Kore fino alle complesse dinamiche della contemporaneità. Con particolare attenzione alla domanda quasimodiana sulla “permanenza della poesia” nel nostro tempo e a storie sommerse, a vite dimenticate, a esistenze esemplari rimosse. È cresciuta col tentativo di raccontare questi universi nelle forme dell’impegno civile e con un riferimento ai concetti fondanti di Memoria/Amore.

