Lorenzo Italiano, ad un anno esatto dal rinnovo dell’amministrazione e del consiglio comunale di Milazzo, annuncia la sua candidatura a sindaco. E lo fa affidandosi ad un post sulla sua pagina Facebook.

«Noi ci siamo – scrive – e mettiamo a disposizione della gente i simboli che ci accompagneranno per la lunga campagna elettorale affinché si passi dall’Io superbo e narciso al Noi. Per superare ogni tipo di divisioni politiche e sociali, per rendere un servizio solo ed esclusivamente alla Comunità».

Le liste a supporto della sua candidatura a primo cittadino mamertino sono. “Gruppo Consiliare Italiano Sindaco“, “AmiAmo Milazzo“, “Noi Milazzesi”, “Liberi e Forti”.

«Questa – continua – è una nuova fase importante che determina la scelta di donne, uomini e politiche future per la vita sociale della nostra comunità. Ogni cittadino milazzese occorre che si esprima liberamente e senza condizioni valutando in piena libertà con responsabilità le scelte che determineranno il proprio futuro per questi motivi con il solito entusiasmo con la solita passione che mi accompagna da tantissimi anni nell’impegno sociale valori condivisi con altri amici e insieme a voi verranno abbattuti i muri della diffidenza, della ipocrisia, della discordia, della cattiveria, dell’arroganza della gestione del potere e da qui getteremo le basi per un futuro diverso dove tutti si possono sentire vicini alle Istituzioni, costruiremo la casa della gente e dell’umiltà. Col nostro impegno e i nostri modi restituiremo serenità alle famiglie, agli esercenti e agli imprenditori».

«Per questo invito – conclude – chiunque voglia impegnarsi, chiunque voglia mettersi in gioco e voglia partecipare attivamente ad essere e lavorare per un cambiamento sociale, politico ed economico della nostra città. Chiunque voglia essere parte attiva nel promuovere con idee, suggerimenti e nuovi progetti per avere una comunità inclusiva e plurale, per far diventare Milazzo attrattiva e polo nevralgico della nostra provincia».

LA CARRIERA POLITICA. Lorenzo Italiano, che in questo momento ricopre la carica di consigliere comunale di opposizione insieme a Pippo Crisafulli e Alessio Andaloro, è stato sindaco della Città di Milazzo negli anni 2005 – 2010 sostenuto dal centro destra.

Alla scadenza del mandato si è ricandidato ma è stato sconfitto al ballottaggio da Carmelo Pino. Le altre sue candidature risalgono nel 2015 e nel 2020 senza però riuscire mai a riconquistare la poltrona di sindaco.

La sua carriera politica è cominciata dal 1998 al 2005 quando ha ricoperto il ruolo di consigliere provinciale.

Durante la sua candidatura ha trasformato la via Medici in isola pedonale. Un progetto che ha fortemente voluto e portare a termine nonostante le critiche e le opposizioni da parte dei cittadini. Oggi Via Medici è il salotto di Milazzo.

