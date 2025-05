Gente casuale sfila in strada. Il marchio milazzese Homi Too a New York con un esperimento sociale

Le strade pulsanti di Manhattan si sono trasformate in una passerella urbana per il debutto internazionale di Homi Too, il brand milazzese emergente fondato da tre giovani designer siciliane che uniscono sensibilità mediterranea e visione globale.

Per il lancio della nuova collezione SS26 Urban Vibes, il trio ha dato vita a un esperimento sociale coinvolgente: far indossare i capi della collezione a persone di etnie e background differenti, incontrate casualmente nelle vie di New York.

Da Harlem a SoHo, da Brooklyn fino a Central Park, uomini e donne con provenienza e stile diversi, sono diventati i volti della collezione. L’obiettivo? Mostrare che la moda può (e deve) essere uno spazio aperto e inclusivo, capace di rappresentare la realtà delle metropoli moderne.“Urban Vibes è un tributo all’energia delle città che respirano diversità.

«New York – dicono – ci è sembrata il luogo ideale per dare vita a questa visione,” raccontano le fondatrici. I capi della collezione parlano da soli: grafiche esclusive, materiali pregiati e tagli urban-chic pensati per adattarsi a corpi, identità e culture diverse». A rendere il debutto ancora più memorabile, il video promozionale del brand è stato proiettato su uno dei celebri maxischermi di Times Square, segnando un momento iconico e indelebile.

Il riconoscimento internazionale non si è fatto attendere: Homi Too è stato selezionato per partecipare a un importante evento di moda nel cuore della città, un’occasione prestigiosa che conferma la risonanza del progetto ben oltre i confini italiani.

