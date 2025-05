Torna, domani, sabato 17 maggio la Notte dei Musei al Castello di Milazzo. Anche quest’anno su iniziativa del presidente dell’associazione Tono-Solemare e la collaborazione del Comune di Milazzo e dell’ecomuseo Chersoneso d’oro sono state promosse mostre, concerti, teatro e realtà virtuale.

Dalle 18 alle 23.30, con ingresso gratuito, i visitatori potranno vivere una notte magica all’interno di uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia. Un viaggio tra cultura, arte, musica e tradizione. Un evento pensato per promuovere la bellezza del patrimonio storico e culturale della città, rendendo il Castello un palcoscenico vivente per artisti, studenti, musicisti e narratori.

IL PROGRAMMA: Concerto della Pietro Mascagni Junior Band alle 20.30 nel Duomo Antico, l’esposizione dei lavori del Liceo Artistico Renato Guttuso nelle navate laterali del Duomo denominata “Guttuso in Mostra”. La mostra fotografica “Sicilia” di Armando Rotoletti, a cura di “Città Invisibili”, con oltre 30 anni di scatti dedicati alla Sicilia. Nel corso della serata sarà possibile visitare il Museo della Tonnara e del Mare al Monastero delle Benedettine, a cura dell’associazione TonoSoleMare, il “Cuntastorie” Nino Pracanica, con rappresentazioni teatrali di miti e leggende siciliane e il Mu.ma. nel Bastione di Santa Maria. In programma anche l’immersione virtuale nei fondali dell’Area Marina Protetta grazie a visori 3D disponibili per tutti i visitatori e conoscere le attività della Associazione Worldrise per la tutela dell’ambiente e il progetto SEATY a Capo Milazzo.

Un’occasione imperdibile insomma per vivere il Castello in una veste inedita, tra suggestioni artistiche e percorsi esperienziali. L’ingresso a tutte le attività è gratuito.

