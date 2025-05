Basket/Serie B, domenica al Pala Milone la sfida decisiva con Messina per la semifinale Playoff

Basket School Messina-Svincolati Milazzo 65-62. Parziali 21-8 – 35-36 50-49. La Svincolati Milazzo perde gara-2 a Messina e così l’accesso in semifinale Playoff si deciderà domenica al Pala Milone, ore 18:00.Circa un centinaio i tifosi mamertini, giunti al Pala Rescifina, che per l’intero arco della gara hanno incitato a gran voce i ragazzi di Coach Priulla.

Prima frazione tutta di marca Basket School, i padroni di casa partono forte e con Di Dio, Miaffo e Tartaglia volano sul 14-2. Milazzo sbaglia molto , Lalic e Rimsa ci provano ma Messina rimane avanti. Scredi per i mamertini e Di Dio per i giallorossi, si ergono a protagonisti sul finire del quarto. Una bomba di Busco sulla prima sirena da’ il +13 agli scolari.

Nel secondo periodo i Milazzesi tornano im campo con maggiore intensità e precisione in fase realizzativa. Salvatico, Lalic e Bolletta colpiscono da oltre l’arco. I biancoblù piazzano un parzialone accorciando sul – 3 in poco tempo. La formazione di Coach Sidoti prova ad allungare nuovamente, ma le bombe di Scredi e Bolletta riportano sotto Milazzo. Un canestro di Salvatico, al giungere della seconda sirena, segna il sorpasso. Si va al riposo lungo sul +1 Svincolati, 35-36.

In apertura del terzo periodo, Rimsa e Scredi portano gli Svincolati sul +6, la Basket School agguanta la nuova parità, 41-41 a 6’30 dal termine dela frazione. Lalic e Scredi si accendono, Tartaglia ed Incremona rispondono ed è +1 Basket School. I mamertini però ci sono, Giambò colpisce per il nuovo sorpasso ma sul finire del quarto Di Dio e Yeyap realizzano per il +1, 50-49.

Ultimi dieci minuti, Giambò e Di Dio proseguono nel festival delle triple, Milazzo torna avanti ma sono poi i giallorossi a riallungare grazie al trio Yeyap- Di Dio-Tartaglia.,+6. Nel finale Rimsa prima ed una tripla di Scredi a 15 secondi dalla sirena portano la Svincolati sul – 1. Messina va a segno con due liberi di Di Dio +3, il possesso finale è di Bolletta e compagni ma il tentativo di agganciare il supplementare non va in porto.

Basket School Messina: Guduric 3 Incremona 3 Mollica, Serraino, Di Dio 20 Miaffo 8 Tartaglia 9 Busco 9 Diakhate, Janic 4 Yeyap 9. Allenatore Sidoti.

Svincolati Milazzo: Salvatico 5 Malual, Quarta, Giambò 8 Lalic 13 Bolletta 6 Rimsa 13 Giannullo, Comin ne Scredi 17. Allenatori Priulla/Vice All. Ferlisi /2°Ass. Marisi

Arbitri: Carotenuto – Barbagallo

