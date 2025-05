Affrontare il problema urgente della tossicodipendenza giovanile promuovendo la consapevolezza, l’educazione e la promozione di stili di vita sani e liberi dalla droga tra i giovani.

È l’obiettivo dello scambio giovanile targato Erasmus+ “AddictiOFF”, organizzato dall’associazione The Cave, e che vedrà il suo clou sabato 17 maggio a Milazzo quando, dalle 15 alle 16:30, 40 ragazzi provenienti da Romania, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca e Italia implementeranno delle attività sul lungomare Garibaldi coinvolgendo la comunità locale.

Nello specifico, i ragazzi, che alloggiano al Tindari Village Camping già da lunedì 12 (e ci resteranno fino a martedì 20) prepareranno dei giochi sportivi interattivi per sensibilizzare i cittadini e contrastare le dipendenze, utilizzando come mezzo di difesa lo sport.

All’evento saranno presenti anche il sindaco Pippo Midili e l’assessore allo Sport Antonio Nicosia.

«I nostri obiettivi si concentrano su empowerment, inclusione e sviluppo personale – commentano i volontari dell’associazione The Cave – Il progetto, infatti, mira a educare i partecipanti e le comunità sui pericoli e sulle conseguenze del consumo di droghe. Attraverso workshop, discussioni e attività pratiche miriamo ad approfondire la comprensione dei partecipanti su come l’abuso di sostanze influisca sulla salute fisica, mentale e sociale».

«Coinvolgendo i partecipanti in attività sportive vogliamo incoraggiare l’adozione di abitudini salutari – aggiungono – Queste attività sono progettate per fungere da alternative positive al consumo di droghe, dimostrando che l’attività fisica e l’impegno sociale possono essere potenti strumenti per affrontare lo stress ed evitare la dipendenza».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin