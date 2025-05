PACE DEL MELA. E’ stato l’istituto comprensivo di Pace del Mela ad aderire al progetto Nazionale di Soroptimist “Educazione alla parità. RispettiAMOci” proposto dal Club di Milazzo. Diversi i docenti che hanno partecipato al percorso di aggiornamento e progettazione di attività curriculari “Educazione alla parità di genere”, supportato dal Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell’Università di Pavia che, facendo seguito alla fase formativa, hanno coinvolto gli alunni e le alunne delle classi quarte e quinte della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado nella realizzazione di lavori sulla tematica proposta.

Evidente il percorso di riflessione sui temi del rispetto e della parità che è emerso negli elaborati realizzati dai ragazzi/e. Tutti i lavori presentati sono stati esaminati e quindi selezionati per il concorso nazionale, dalla apposita commissione del Soroptimist club Milazzo composta dalla Presidente del club Grazia Di Paola, dalla psicologa e psicoterapeuta Raffaella Catania e da Mariella Sclafani scrittice e critica letteraria.

La cerimonia di premiazione del concorso «RispettiAMOci EduchiAMOci alla Parità» e la consegna del Premio «Scuola che promuove il Rispetto», a conclusione del percorso progettuale, si è tenuta il 12 maggio 2025 nella sede dell’Istituto comprensivo di Pace del Mela. Il progetto promosso da Soroptimist ”Educazione alla parità” è il frutto di un protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Istruzione e della collaborazione con l’Università di Pavia, finalizzato alla realizzazione di percorsi di orientamento sulla cultura delle pari opportunità, è destinato agli alunni e alle alunne delle classi quarte e quinte della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado.

Rosaria Russo, dirigente dell’Istituto comprensivo Pace del Mela, ha parlato del progetto come di un intervento di informazione, sensibilizzazione e prevenzione, là dove la conoscenza è indispensabile per acquisire consapevolezza di pregiudizi e stereotipi ancora radicati nella nostra società e la scuola, in quanto istituzione educativa, deve fornire strumenti e metodologie per superarli.

Grazia DiPaola, presidente SI club Milazzo nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di educare sin dalla scuola primaria al rispetto e alla parità di genere, tenendo conto che già a 5 anni lo stereotipo di genere è formato e dunque bisogna agire più precocemente possibile, stimolando la riflessione e la pratica concreta di tali valori.

A seguire, l’intervento di Rina Florulli, referente SI Sicilia e Lombardia del progetto “Educazione alla parità” che ha presentato il progetto e ne ha spiegato le finalità, sottolineando come la scuola svolga un ruolo fondamentale nell’educare le nuove generazioni al rispetto e alla valorizzazione delle differenze e della parità di genere, contrastando linguaggio, espressioni e atteggiamenti inappropriati e discriminatori.

Rosa Alba DiPaola responsabile del progetto per SI club Milazzo ha illustrato le modalità con cui si sono svolte le varie le fasi, dall’arruolamento degli insegnanti che hanno partecipato alla fase formativa fino alla produzione degli elaborati realizzati dagli alunni/e coinvolti ed alla selezione dei tre giudicati più attinenti alle tematiche di inclusione, parità e rispetto. Sottolineando che bisogna lavorare ed incidere sul paino culturale ed educativo poichè solo un cambiamento nella mentalità può modificare idee ed atteggiamenti stereotipati e affrontare il dramma della violenza degli uomini sulle donne che scaturisce dalla cultura della discriminazione e della sopraffazione. Nancy Grillo, poi, ha raccontato dell’esperienza formativa rivolta ai docenti a cura dell’università di Pavia e prevista nel primo modulo del progetto, sottolineando come l’apprendimento di un approccio metodologico appropriato sia stato indispensabile per la scelta degli esercizi più adatti a far emergere le tematiche connesse al progetto e come attraverso le varie attività proposte si sia giunti a momenti di riflessione, rielaborazione e presa di coscienza nei ragazzi/e ed alla realizzazione degli elaborati.

Presenti alla cerimonia Salvatore Campagna, presidente del consiglio di Pace del Mela e Domenico Nastasi, sindaco di San Pier Niceto che si è soffermato sul tema dei diritti, della pari dignità personale e sociale delle donne e degli uomini.

La cerimonia si conclusa con la premiazione della scuola primaria di San Pier Marina e della Secondaria di I grado G. Marconi che hanno prodotto gli elaborati selezionati per il concorso e la scopertura della targa affissa all’ingresso dell’Istituto comprensivo di Pace del Mela una “Scuola che promuove il rispetto”.

