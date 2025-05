Domenica scorsa nella Cittadella Sportiva Universitaria di Messina (impianto Cus Unime) si è svolto il I Trofeo Piskeo Master . Al via diciannove società in tutto con la Swimblu Milazzo, rappresentata da 32 atleti, che ha totalizza 54000 punti frutto dei vari punteggi tabellari in base ai vari piazzamenti degli atleti la cui somma ha portata alla conquista della seconda piazza al trofeo Piskeo.

Ecco il medagliere della società milazzese: COMPARTO FEMMINILE: Alice Fazio (oro 50 stile e dorso / argento 200 stile M35), Lidia Perdichizzi (oro 50 stile e 50 delfino argento 200 misti), Mariella Bonaffini (oro 200 stile / bronzo 50 stile M60), Sara Capone (argento 50 rana M60), Natalina Scibilia (50 dorso argento M50), Isabella Accorinti (50 dorso Oro M45), Rosy Marino (bronzo 50 rana M45).

COMPARTO MASCHILE: Francesco Arcanà (oro 50 dorso M65), Sebastiano Celi (bronzo M50), Mauro Drago (bronzo 50 farfalla M50), Felice Carbone (bronzo 200 stile M45), Antonino La Rosa (argento 200 stile – oro 800 stile M60), Domenico D’Amico (50 dorso oro / 50 stile bronzo M55), Simone Scibilia (800 stile ore M45), Antonio Gentile (50 farfalla bronzo M35), Davide La Cara (oro 50 e 100 rana M35), Francesco Russo (oro 200 stile /bronzo 50 e 800 stile M40), Raffaele Tricomi (argento 50 stile M50), Gianluca Venuti (oro 100 farfalla – argento 200 misti M50), Angelo Cardillo (oro 50 rana /argento 100 rana M50), Daniele Di Donato (200 stile bronzo M40), Daniele Doddo (argento 50 rana M40), Gaetano Zanfardino (bronzo 200 e 800 stile categoria M50), Andrea Maimone (bronzo 50 stile – argento 200 stile M20).

Ottimi riscontri anche nelle staffette 4×50 mista dove la femminile conquista la medaglia d’argento con Fazio – Perdichizzi – Smedili – Bonaffini; nella M160 maschile oro con Di Donato – La Cara – Russo – Amendolia A/ M240 argento con Arcana’ – Farilla – Drago – La Rosa A / M200 oro nella staffetta A con Zanfardino – Cardillo – Venuti – Tricomi / staffetta B bronzo con D’Amico – Celi – Trio – Scibilia.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin