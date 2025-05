Apprezzamento da parte dell’amministrazione comunale ed in particolare dell’assessore ai Beni Culturali, Lydia Russo alla famiglia Proto che ha donato alla biblioteca di palazzo D’Amico diversi volumi della propria raccolta libraria. I libri sono stati sistemati in diversi armadi a disposizione di coloro che volessero consultarli.

Nei giorni scorsi la comunicazione del figlio del compianto Proto, l’ingegnere Andrea che ha anche voluto ringraziare «per la preziosissima opera Massimo Tricamo che si è prodigato per il conseguimento dei risultati raggiunti e che con abnegazione continua a prodigarsi affinché siano a disposizione di chiunque volumi di valore storico ed esclusivo».

L’architetto Proto ha ringraziato anche l’assessore Russo «che ha agevolato ogni fase di affidamento e consegna dei volumi che sarà completata con ulteriori conferimenti per completare il programma avviato».

«Siamo noi a ringraziare la famiglia Proto – ha aggiunto Lydia Russo – che ha contribuito ulteriormente ad arricchire la nostra biblioteca che è sempre più riferimento dell’offerta culturale cittadina e grazie alle tante iniziative promosse, da alcuni anni costituisce motivo di richiamo per i nostri cittadini, anche giovani. Un grazie per la disponibilità e la preziosa collaborazione anche all’ing. Tommaso Faranda».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin