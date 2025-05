Una stagione straordinaria per il giovane Nicolò Scarpato che dopo i successi ottenuti ai Campionati regionali invernali – Criterium 1 grado – al centro ippico di Augusta ha fatto parte del Team Heques, partecipando al Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani, tappa del circuito Pro dell’ltalian Champions Tour, dove ha ottenuto una vittoria nella prima giornata e un terzo posto nella classifica generale.

Affermazioni che hanno indotto l’amministrazione comunale a consegnare un riconoscimento al giovane nel corso di una cerimonia svoltasi a palazzo dell’Aquila alla presenza del sindaco Pippo Midili e dell’assessore allo Sport, Antonio Nicosia.

Nicolò, tesserato col Club ippico Le coccinelle era accompagnato dalla mamma-istruttrice Teresa Coppolino e dai familiari.



«Siamo orgogliosi di questo nostro concittadino convocato a far parte di un Team che prende parte a una gara così prestigiosa in un palcoscenico – ha detto Nicosia – poi se a questo aggiungiamo la grande prestazione di Nicolò, che ha montato il suo Acero, ecco che il plauso è doppio e sono certo che riuscirà a darci altre soddisfazioni portando in alto il nome di Milazzo».

