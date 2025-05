Ieri pomeriggio durante i lavori di riqualificazione dell’area limitrofa al Castello, in una zona di cantiere interessata dalle operazioni di scavo per la realizzazione di un cordolo di delimitazione del percorso pedonale destinato anche ai portatori di handicap, sono state rinvenute dalla benna del mezzo meccanico alcune ossa.

Immediatamente il funzionario della Soprintendenza incaricata dell’alta sorveglianza nel cantiere ha informato la Soprintendenza di Messina e la direzione lavori e nell’attesa di valutare come procedere – potrebbe trattarsi di ossa appartenenti alle sepoltura in passato rinvenute in zone attigue – si è deciso di sospendere l’attività di scavo e movimentazione terra nel tratto interessato.

Le attività, per adesso, proseguiranno regolarmente in altre aree di cantiere senza intaccare le finalità dell’intervento progettuale.

Proprio qualche giorno fa sulla questione è intervenuta per l’ennesima volta la sezione milazzese di Italia Nostra, preceduta da Guglielmo Maneri.

«Ho provveduto – scrive Maneri – ad inviare tramite pec le immagini raccolte da Carmelo Fulco alla Soprintendenza di Messina segnalando la nostra forte preoccupazione e sollecitando l’intervento».

In questo caso il presidente di Italia Nostra fa riferimento a problemi di stabilita’ alle opere del castello di Milazzo.

Analoghi ritrovamenti erano stati fatti durante i primi lavori di scavo.

