SS Milazzo, il presidente Mauro Versaci si dimette. La società è in vendita

Si è dimesso il presidente della SS Milazzo Mauro Versaci.

La notizia è stata data sulla pagina ufficiale della SS Milazzo. Le dimissioni sono arrivate ieri. La squadra lo scorso 27 aprile è stata promossa in Serie D. Nell’ultima partita di campionato, infatti, allo stadio di Santa Teresa di Riva la squadra del presidente Mauro Versaci ha battuto la Jonica Fc con il punteggio di 1 a 0. Gol segnato da Ferrè durante il primo tempo.

Un passo indietro che Versaci ha deciso di compiere per amore verso la squadra, la società e la città di Milazzo, con il chiaro intento di rasserenare gli animi e affievolire le polemiche delle ultime settimane, nonostante la storica e voluta promozione in Serie D.

Le dimissioni sono state restituite al mittente, a riprova della grande compattezza del gruppo guidato dallo stesso Versaci.

Gli altri membri del CDA, in conclusione, hanno deciso di dare a Versaci il mandato per poter mettere in vendita la società: o tutti o nessuno.

Questo progetto è nato da un gruppo di amici che hanno follemente sognato di ridare dignità al calcio milazzese, riuscendo nell’impresa, a dispetto delle aspettative di molti, ed insieme se è il caso finirà…

