Motonautica, Tringali-Gallina vincono a Milazzo la “Mylae speed on the sea”

Si è svolta nelle acque antistanti la Marina Garibaldi la tradizionale gara regionale “Mylae speed on the sea” promossa dall’Asd Baia San’Antonio col patrocinio del Comune di Milazzo. La competizione di motonautica-specialità Match Race valida per le selezioni al campionato nazionale ha visto impegnate diverse imbarcazioni che si sono sfidate a turni, due alla volta.

Alla fine la vittoria è andata al duo Tringali –Gallina che ha preceduto nell’ordine e Milano-Roberto e SanMarti-no-Gerbino.

Soddisfatti il presidente dell’associazione Gianfranco Andaloro che ha ringraziato il Comune, la Capitaneria, il Circolo del Tennis e della Vela e la Lega Navale e l’assessore allo Sport Antonio Nicosia.

«Questa disciplina – ha detto Nicosia – si è ormai affermata, grazie all’impegno degli appassionati, nella città di Milazzo».

