Milazzo, al via domenica la decima edizione del Dogday. Già visitabile la mostra “Musi in posa”

Milazzo, al via domenica la decima edizione del Dogday. Già visitabile la mostra “Musi in posa”

Domenica 18 maggio, dalle 15.30, a Milazzo, sul Lungomare Garibaldi si svolgerà la decima edizione del Dogday. Numerose come sempre le iniziative promosse dall’associazione “Hermes Milazzo onlus” che organizza l’iniziativa e che a Milazzo svolge un ruolo sociale contribuendo al sostentamento alimentare di oltre 400 famiglie indigenti presenti sul territorio.

Quest’anno si applicherà gratuitamente il microchip ai cani padronali sprovvisti grazie alla collaborazione di Enpa Messina e Servizio Veterinario Provinciale.

Tra queste la mostra fotografica “Musi in posa” che è stata allestita nei locali comunali di Piazza della Repubblica e che sarà visitabile proprio sino al 18. Allestimento che l’Associazione Hermes Milazzo Onlus ha realizzato in occasione del decennale Hermes – Dogday.

Hermes Milazzo Onlus, ha indetto, anni fa, un concorso fotografico a tema cinofilo con lo scopo di prevenire maltrattamenti ed abbandoni ed esaltare, invece, i sentimenti che legano l’uomo al cane. Le foto e le storie più significative che negli anni sono state protagoniste del concorso fotografico sono esposte in questa mostra nel centro cittadino.

Una sezione speciale della mostra è dedicata al fotografo ed influencer Navid Tarazi, noto sui social come Doggodaiily, che sarà ospite a Milazzo e parteciperà alle attività organizzate dall’Associazione.

Al centro della sala si può ammirare una pregevole composizione di arte vegetale, realizzazione del maestro Carmelo Antonuccio, in perfetta sintonia con i temi di ambiente e natura cari all’associazione e che negli ultimi anni contraddistinguono Milazzo.

All’apertura sono intervenuti il sindaco Pippo Midili, l’assessore Antonio Nicosia, Felicia Manicastri e Rocco Crimi dell’associazione Hermes, il maestro Carmelo Antonuccio ed in rappresentanza della Capitaneria di porto, il primo luogotenente Roberto Antonacci.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin