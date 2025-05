Il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Milazzo, Antonino Napoli, ha oraganizzato per domani, mercoledì 14 maggio, alle 11, nell’aula magna dell’Itet “Leonardo Da Vinci” un incontro coi vertici locali delle forze dell’ordine, il vicepresidente nazionale dell’associazione “Cammino”, la responsabile dell’Ufficio Servizio sociale minorenni, la dirigente Psicologa del Consultorio di Milazzo e il responsabile dell’Ufficio dei Servizi sociali di Milazzo. Modera la giornalista Rossana Franzone.

«Da qualche tempo – afferma Napoli – assistiamo troppe volte ad una esasperazione di quelle che dovrebbero essere le normali dinamiche della vita dei nostri giovani, trascendendo in fenomeni di violenza e degrado, bullismo e uso di droghe e alcol, criminalità minorile e comportamenti antisociali che ormai sintetizziamo con l’espressione “devianze giovanili”. Le cause sono molteplici e le istituzioni, la società, le famiglie hanno il dovere di prevenire tali fenomeni. Per questo ho deciso di riunire tutte le parti. Più che un mero convegno vorrei che si creasse l’opportunità per i nostri ragazzi di confrontarsi in maniera diretta con le istituzioni che sono chiamate, in varie vesti, a tutelarli».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin