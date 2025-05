Svincolati Milazzo / Basket School Messina 61-53. Parziali 19-19 39-28 44-37. La Svincolati Milazzo inzia nel miglior dei modi i Playoff battendo al Pala Milone la Basket School Messina in gara-1. Davanti ad una splendida cornice di pubblico i ragazzi di coach Priulla si sono aggiudicati il successo al termine di una sfida molto tattica che ha visto entrambe le formazioni curare molto la fase difensiva.

In avvio di gara tripla di Di Dio, la risposta ancora da oltre l’arco di Quarta ed è 3-3. Tartaglia riporta avanti i suoi ma quattro punti consecutivi di Scredi portano Milazzo avanti. I padroni di casa allungano ulteriormente con Lalic e Rimsa ma è sempre Di Dio a riportare sotto i suoi, – 1. La Svincolati rimette il muso avanti ma allo scadere della frazione lMessina agguanta la parità, 19-19.

Il secondo periodo si apre con il momentaneo +2 ospite, i Milazzesi rispondono con veemenza ed iniziano a colpire a ripetizione con Bolletta, Giambò e Scredi. Gli scolari sembrano accusare il colpo e dopo una bomba di Lalic è +11 Svincolati a 4’00 dal riposo lungo. I giallorossi di Coach Sidoti provano ad accorciare ma due nuove triple di Lalic tengono sempre avanti in doppia cifra i mamertini. Il secondo quarto sì chiude sul +11 Milazzo.

La terza frazione registra il massimo vantaggio dei biancoblù, +14 con Malual. Tartaglia e Busco non ci stanno, Messina accorcia mentre la Svincolati non trova più la via del canestro nei minuti a seguire. Yeyap firma il – 5 ma al giungere della penultima sirena il tabellone segna il +7 per i ragazzi di Coach Priulla.

Ultimo quarto, la realizzazione dalla distanza di Lalic per il +10 Milazzo. La Basket School Messina non ci sta, si scatena da oltre l’arxo e con Janic e Di Dio va sul – 2 a 6’40 dalla sirena. Lalic e Bolletta piazzano due nuove triple che infiammano il Pala Milone, +8. Gli ospiti tentano di ridurre il gap ma i canestri di Scredi, Lalic e Quarta pongono la parola fine alle ostilità, risultato finale 61-53. A fine gara grande festa anche sugli spalti con il pubblico milazzese ad incitare ancora i propri giocatori chiamati a gran voce sotto la curva. Giovedì prossimo ore 20:30 a Messina sarà gara-2.

Svincolati Milazzo. Salvatico1 Malual 5 Quarta 5 Giambò 5 Lalic 21 Bolletta 5 Rimsa 2 Giannullo, Comin ne Scredi 17. Allenatore Priulla/Vice Ferlisi/2°Ass.Marisi

Basket School Messina. Incremona, Mollica 2 Serraino ne Di Dio 21 Miaffo, Tartaglia 14 Guduric, Busco 3 Diakhate 2 Janic 3 Yeyap 8. Allenatore Sidoti.

Arbitri: Bombace – Perretti

