La Banda “Giovanni Paolo II” di Olivarella al Giubileo delle Bande e dello Spettacolo Popolare che si è svolto a Roma sabato 10 e domenica 11 maggio. La Capitale, infatti, è stata teatro di un grande evento musicale diffuso. In occasione dell’iniziativa “Musica nelle Piazze”, ben trentuno piazze della Capitale hanno ospitato le esibizioni di cento bande provenienti da diverse regioni italiane e anche dall’estero, in una festa collettiva che ha celebrato la musica come strumento di unione, identità e partecipazione.

La banda di Olivarella si è esibita nei Giardini di Castel Sant’Angelo per trenta minuti per poi andare in pellegrinaggio verso piazza San Pietro, allietando i passanti con tanta musica, ripresa dalle telecamere del TG1 e Radio Vaticana.

Domenica 11 maggio, in Piazza Cavour, dopo un’esibizione della Banda Interforze dell’Esercito italiano è stata celebrata la Santa Messa, presieduta da S.E. Mons. Rino Fisichella, responsabile dell’organizzazione del Giubileo 2025. AI termine della Santa Messa ha preso il via un grande corteo bandistico composto da circa 100 bande che, partendo dalla piazza, si è concluso in Piazza San Pietro. Qui, tra i momenti più emozionanti e commoventi, c’è stato senz’altro il canto pasquale del Regina Caeli con Papa Leone XIV, alla sua prima uscita domenicale da quando è stato chiamato al soglio pontificio.



«E’ stata un’emozione indimenticabile per tutti noi. Abbiamo vissuto momenti davvero intensi – raccontano i componenti della banda – sempre in compagnia, con l’amicizia e l’unione che li contraddistingue. Nuove amicizie, legami che si sono consolidati, sorrisi che si sono uniti grazie al potere che solo la musica riesce a trasmettere».

L’Associazione Musicale Culturale Turistica “Giovanni Paolo II” di Olivarella, presieduta da Domenico Mendolia, nasce quindici anni fa, nel maggio del 2009 e in poco tempo è diventata una realtà musicale apprezzata in tutto il territorio riportando sempre positivi consensi di critica e di pubblico. Da settembre 2013 la banda è diretta dal maestro Giuseppe De Luca.

