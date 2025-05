San Francesco di Paola e la Berrettella insieme in processione. Non è la prima volta che succede ma questa volta escono contestuale dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Tradizionalmente la Berrettella, un frammento del copricapo del Santo custodito in un prezioso reliquario d’argento, viene portata in mare il martedì dopo la processione di San Francesco. Quest’anno, la cerimonia religiosa della Berrettella è stata rinviata a domenica per poter, in maniera contestuale, riportare San Francesco all’interno del Santuario.

Domenica scorsa, infatti, il corteo religioso si è fermato davanti la parrocchia di Vaccarella a causa della pioggia. Il Comitato ha deciso di rinviare la data del 6 maggio per le avverse condizioni meteo e per consentire ai mbuttaturi, stanchi dopo due giorni di processione, di riposare prima di poter di portare di nuovo in spalla il simulacro.

Stamattina nella Chiesa di Vaccarella padre Saverio ha celebrato la messa solenne. Durante l’omelia ha sottolineato: «oggi, qui, celebriamo la sua festa, sua luce, il suo esempio. E voglio dirlo con forza: questa celebrazione non è puro devozionismo. Non è folclore, non è una nostalgica processione d’altri tempi. È scelta di cammino, è seguire un modello dì santità vivo, attuale, un uomo che ha ancora molto da dire a questa Chiesa smarrita e a questo mondo inquieto. Non è segno della fragilità numerica delle vocazioni: è segno di forza, di radicamento, đi una vocazione che non si conta, ma si pesa per profondità e fedeltà. Francesco ci rafforza. Non ci rimanda al passato, ci proietta nel futuro, nel cuore della missione cristiana. E noi? Ci resta una sola via: ascoltare la voce. Ma non basta sentirla. Ascoltarla come si ascolta una canzone che cambia il cuore, come si ascolta la voce della madre che consola la voce che ti chiama per nome. Per far parte del gregge, devi conoscere la voce farti e conoscere da lei. Francesco ascoltava nel silenzio delle grotte, tra sassi e digiuni, tra le lacrime e le guarigioni. E quella voce gli insegnava leggere la storia con gli occhi di Dio: anche le guerre, anche l’ingiustizia, anche i silenzi spaventosi. Perchè nella parola c’è fuoco, c’è direzione, c’è speranza».

ECCO IL PROGRAMMA DI OGGI DOMENICA 11 MAGGIO: 17.30 la messa, subito dopo il rituale della Berrettella che verrà imbarcata su un mezzo ormeggiato al pontile di Santa Maria Maggiore.

Il percorso in mare sarà lo stesso di ogni anno ma il lancio della corona verrà fatto proprio nello specchio di mare di Vaccarella proprio per consentire alle persone di assistere alla cerimonia dalla strada del borgo marinaro.

Dopo il rientro della Berrettella sulla terra ferma partirà la processione che farà il giro di Vaccarella come da programma. Subito dopo San Francesco farà rientro al Santuario.

