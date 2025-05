Dopo la presentazione dell’ultimo libro di Salvo Palazzolo, giovedì 15 maggio, alle 18, ritorna un nuovo appuntamento organizzato dalla Pro Loco Città di Milazzo e della Mondadori Bookstore con il patrocinio del Comune di Milazzo.

A palazzo D’Amico è, infatti, in programma la presentazione del libro “Le mafie tra continuità e mutamento“ di Luigi Chiara e Rossella Merlino, Università di Messina. Dialogherà con gli autori Giuseppe Verzera, procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL LIBRO. Da sempre, le mafie interagiscono con i processi di mutamento esterni, con i discorsi e le rappresentazioni che da oltre un secolo e mezzo si producono sul tema. L’assunzione di forme organizzative più flessibili, di modelli d’azione maggiormente complessi, la relazione dinamica con l’ambiente circostante, l’utilizzo di nuove tecnologie sono solo alcuni dei meccanismi con cui le mafie si rapportano alle più generali trasformazioni di ordine sociale, politico e economico. In che modo le indagini e le analisi del fenomeno mafioso accompagnano questi mutamenti? Come si riflettono elementi di continuità e trasformazione sul piano identitario e operativo? In che misura è mutato il ruolo delle donne nell’universo mafioso e il modo in cui lo interpretiamo? A partire da ambiti disciplinari e settoriali diversi, gli autori dei saggi raccolti nel volume danno risposta a queste e altre domande.

