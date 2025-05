“Milazzo in Centro” presenta “Mamma & Amore in Arte”. La mostra con trenta artisti

“Milazzo in Centro” presenta “Mamma & Amore in Arte”. La mostra con trenta artisti

Al via domani 11 maggio “Mamma & Amore in Arte”, nella splendida cornice dell’atrio del Carmine. Dalle 11 alle 20.30 un appuntamento organizzato da “Milazzo In Centro” dedicato a tutte le mamme grazie alla partecipazione di trenta artisti che esporranno le loro opere di pittura, fotografia e scultura, grazie alla collaborazione della Associazione artisti “Milarte”e di Sicilia Antica.

Sarà una domenica speciale, un incontro con l’Arte e la Cultura. Parteciperà all’evento l’Istituto Artistico “R.Guttuso”con gli studenti che esporranno originali creazioni. Visionare le opere esposte darà l’opportunità di cogliere la personalità di ogni artista che esprime la propria creatività in modo originale.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin