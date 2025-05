LETTERA. Lancio uova su un auto in via Rodriguez: «fate attenzione, ho rischiato un incidente»

Scrive alla redazione di Oggi Milazzo una signora che ieri sera, dopo la mezzanotte, è stata protagonista di un fatto molto spiacevole che, per fortuna, non ha avuto conseguenze. Ma avrebbe potuto provocare un incidente. Per questo motivo la signora ha pensato di rendere pubblico il fatto oltre che a segnalarlo alle forze armate.

LA LETTERA. Ieri sera, dopo la mezzanotte, mentre stavo passando con la mia auto in Via G. Rodriguez D’amico, la strada parallela al Santuario San Francesco di Paola, improvvisamente vengono lanciate delle uova sul parabrezza della mia automobile.

Incuriosita dall’accaduto ho provato a rifare il giro e nello stesso punto è successa la stessa cosa. Hanno, ipotizzo dei ragazzini per scherzo, lanciato nuovamente altre uova. Io ero con amici in macchina, siamo scesi e non siamo riusciti ad individuare nessuno.

Un gesto del genere è grave perché si può rischiare di avere incidenti autonomi o perdere il controllo dell’auto. E ancora di più, visto che in giro si sentono di storie assurde e pericolose di truffe e rapine, non vorrei si fosse trattato di un fatto del genere.

Per questo motivo ho subito segnalato l’accaduto ai Carabinieri di Milazzo e ho pensato anche di raccontare tutto alla stampa locale in modo da rendere l’accaduto di dominio pubblico.

LETTERA FIRMATA

